„Fernsehgarten“: ZDF lässt Katze aus dem Sack – Fans müssen bald schnell sein

Darauf haben die Fans schon sehnsüchtig gewartet: Eine Bestätigung, dass das „Fernsehgarten“-Team auch nach der offiziellen Saison in Mainz wieder auf Tour geht. Galt im vergangenen Jahr noch Erfurt als Austragungsstadt, zieht es Moderatorin Andrea Kiewel und ihre „Fernsehgarten“-Crew diesmal in den Norden nach Hamburg.

Das ZDF gibt zu dem besonderen Event jetzt auch erste Infos. Doch Fans sollten sich bald beeilen.

„Fernsehgarten“: ZDF verkündet Tour

Laut dem ZDF erwartet die Zuschauer bei der Tour viel Abwechslung: „Bei den St. Pauli Landungsbrücken in den Beachclubs „Dock 3“ und „Sonnendeck St. Pauli“ präsentiert Andrea Kiewel live die bewährte Mischung aus Musik, Artistik, Service und spektakulären Aktionen.“

Die erste Show wird am 1. Oktober live aus Hamburg gesendet. Am 8. Oktober, nur eine Woche später, zeigt der Sender die zweite „Fernsehgarten“-Show – die allerdings wird bereits am 29. September aufgezeichnet.

Für Besucher, die sich das alljährliche Highlight nicht entgehen lassen wollen, gibt es allerdings ein paar Hinweise, die zu beachten sind.

„Fernsehgarten“: ZDF hat wichtige Besucher-Hinweise

So können Zuschauer, die vor Ort sind, nicht alles am Geschehen hautnah mitverfolgen, da die Produktion zwischen den Locations „Dock3“ und „Sonnendeck St. Pauli“ wechseln wird. Es kann also sein, dass die Zuschauer einzelne Programmpunkte nur über Monitore mitverfolgen können. Die Gäste selbst dürfen die Locations nicht wechseln.

Und auch bei der Anreise sollten Besucher bedenken, dass genügend Zeit eingeplant wird und es nicht genug Parkplätze gibt. Das ZDF empfiehlt deswegen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Noch gibt es keine Tickets für die „Fernsehgarten“-Tour, in Kürze sollen diese aber zum Verkauf freigegeben werden. Fans müssen dann also ganz schnell sein, um sich noch einen der begehrten Plätze zu ergattern.

Welche Stars und Sternchen Andrea Kiewel nach Hamburg begleiten, bleibt übrigens noch ein Geheimnis.