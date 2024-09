Alarm im „Fernsehgarten“! Zuschauer werden sofort evakuiert

So wie an diesem Sonntag (8. September) haben wir den „Fernsehgarten“ schon lange nicht mehr gesehen. Nach knapp einer Stunde herrscht am Set auf dem Lerchenberg plötzlich gähnende Leere. Doch die Zuschauer sind nicht etwa gegangen, weil sie keine Lust mehr auf das Programm von Andrea Kiewel hatten.

Ganz im Gegenteil: Das Publikum musste den „Fernsehgarten“ wieder Willens verlassen! Die Umstände haben den Verantwortlichen in Mainz keine andere Wahl gelassen. Das ZDF musste sofort eingreifen.

„Fernsehgarten“: Zuschauer müssen Studio räumen

So haben sich die Zuschauer vom „Fernsehgarten“ ihren Sonntagnachmittag wohl eher nicht vorgestellt. Nach rund einer Stunde mussten sie den Lerchenberg verlassen und sich in eine naheliegende Halle begeben. Ausgerechnet das Wetter macht der Sendung einen dicken Strich durch die Rechnung.

Was nach einem anfänglichen Regenschauer aussah, entpuppte sich wenig später als böses Gewitter. Aufgrund von Blitzen und Donner mussten die Zuschauer ihre Plätze demnach aufgeben. Davon hat Moderatorin im Gartenstudio zunächst nichts mitbekommen. Die leeren Ränge überraschen Andrea Kiewel offensichtlich.

„Fernsehgarten“: Kiwi muss umplanen

„Keiner mehr da? Ihr spinnt doch. Alle weg! Oh nein, mein Fernsehgarten“, jammert Kiwi beim Anblick der Arena auf dem Lerchenberg. Eine Alternative muss her. „In Fällen von Gewitter wird das Gartenstudio genutzt. Fernsehgarten geht auch drinnen“, sagt die Moderatorin zuversichtlich.

Und tatsächlich spielt sich die Sendung im weiteren Verlauf zunächst im TV-Studio und damit ohne Publikum ab. Sowohl die Spiele als auch die Kochshow und auch die Musik-Acts finden erstmal in dem kleinen ZDF-Studio statt. 15 Minuten vor Ende trudeln dann die ersten Zuschauer wieder ein und auch die Künstler dürfen wieder auftreten.

Sendung verpasst? Den „Fernsehgarten“ kannst du nach TV-Ausstrahlung kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.