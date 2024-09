„Fernsehgarten“: Kiwi kann nicht an sich halten – „Ich knalle ihm jetzt eine“

Sonntags um 12 Uhr ist „Fernsehgarten“-Zeit. Viele Zuschauer freuen sich die gesamte Woche darauf mit Andrea Kiewel und ihren Gästen zu feiern. An diesem Nachmittag (8. September) steht auf dem Lerchenberg alles unter dem Motto „Wild, Wild, West“.

Dafür hat Andrea Kiewel nicht nur Country-Sänger in den „Fernsehgarten“ eingeladen, sondern auch eine Stuntgruppe im Cowboy-Look. Die vier Männer sollen Influencer Nico Spedicato einen Stunt beibringen. Doch plötzlich sorgt die Moderatorin mit einem überraschenden Angebot für einen kleinen Schreckmoment auf dem Lerchenberg in Mainz.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel wird deutlich

Der Influencer Nico Spedicato ist dafür bekannt, dass er ständig neue Sportarten auf seinen Social-Media-Kanälen ausprobiert. Grund genug für Andrea Kiewel ihn auch in ihrer Show mit einer neuen Herausforderung zu konfrontieren. Der Internet-Star soll von einer Stuntgruppe zum Stuntman ausgebildet werden.

„Wir schauen erstmal, wie er sich bewegen kann und was wir ihm in der Kürze der Zeit beibringen können“, sagt einer der Stuntmänner. Um Nico schonmal ein wenig vorzubereiten, möchte Andrea Kiewel einen Stunt mit ihm ausprobieren. „Ich knalle ihm jetzt eine“, so die Moderatorin. Bitte was?

„Fernsehgarten“: Zuschauer halten den Atem an

Sowohl das Publikum als auch Nico selbst sind nach dieser Ansage erstmal erschrocken. „Wie, du knallst mir eine?“, fragt der Influencer verunsichert. Doch alles Spaß: Natürlich wird Kiwi ihn nicht wirklich schlagen! Sie möchte lediglich so tun und fragt den Profi, wie es echt aussehen könnte.

Und tatsächlich: Das Schauspiel der beiden sieht täuschend echt aus. Während Kiwi ausholt und das Gesicht des Influencers bewusst verfehlt, dreht dieser seinen Kopf zur Seite und es ertönt ein klatschender Soundeffekt. Die Zuschauer jubeln nach der kleinen Showeinlage. Und auch Nico Spedicato kann danach wieder lachen.

Sendung verpasst? Den „Fernsehgarten“ kannst du nach TV-Ausstrahlung kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.