Andrea Kiewel: Nach dem letzten „Fernsehgarten“ ist es allen klar

„Tja, und nun ist er tatsächlich vorbei – der Fernsehgarten-Sommer 2024. Ich bedanke mich erst einmal bei Ihnen, liebe Schwerinerinnen und Schweriner. Sie waren ein tolles, tolles, fabelhaftes Publikum. Wenn es nach mir ginge, wären wir jeden Herbst hier. Aber mich fragt ja keiner. Aber fest steht: Nächsten Mai live aus Mainz – Fernsehgarten-Saison 2025. Sie passen schön auf sich auf, bleiben Sie schön gesund. Und ich hoffe, dass wir uns nächsten Sommer alle in einer friedlicheren Zeit wiedersehen. Alles Gute, vielen, vielen Dank für Ihre Treue und Ihre Liebe, Ihre Andrea Kiewel.“ Das waren die Worte, mit denen Kiwi am Sonntagmittag (13. Oktober 2024) ihre Zuschauerinnen und Zuschauer in die dunkle, „Fernsehgarten“-freie Zeit entließ.

Und die Zuschauerinnen und Zuschauer? Die entließen ihre Kiwi mit tollen Zahlen in den verdienten Herbst- und Winterurlaub. So sprechen die Zahlen, die das Branchenportal „DWDL“ am Montagmorgen nach dem ZDF-„Fernsehgarten“ veröffentlichte, eine deutliche Sprache.

Andrea Kiewel und der Fernsehgarten gehen in die Pause

1,72 Millionen Menschen schalteten den letzten „Fernsehgarten“ 2024 ein, bescherten dem ZDF und Andrea Kiewel damit eine starke Quote von 16,7 Prozent zum Abschied. Keine Sendung fesselte zur Mittagszeit mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernsehgeräten.

++ „Fernsehgarten“: Andrea Kiewel beobachtet eigene Gäste – „Axel hat den Größten“ ++

Ein starker Wert für Andrea Kiewel, die bei der zweiten Ausgabe des „Fernsehgarten on Tour“ voll auf das Thema Schlager gesetzt hatte. Vor der traumhaften Kulisse des Schweriner Schlosses sangen unter anderem Ben Zuckers Schwester Sarah, Marina Marx oder auch „Flugzeuge im Bauch“-Legende Oli P.

Nun heißt es also wieder warten. Und wenn man sich die Quoten anschaut, dazu die Sendung vom Sonntag Revue passieren lässt, dürfte eines allen klar sein: Kiwi wird fehlen. Die gute Laune am Sonntagmittag, die kleinen Spitzen im Netz, die Aufreger der Live-Sendung. Ohne den „Fernsehgarten“ ist der Sonntag doch irgendwie nur halb so schön.