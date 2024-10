„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel beobachtet eigene Gäste – „Axel hat den Größten“

Es ist das letzte Mal in diesem Jahr, dass Andrea Kiewel zum „Fernsehgarten“ aufruft. Das Motto in der „Fernsehgarten on Tour“-Ausgabe in Schwerin lautet „Schlager“. Doch neben Musikstars, die extra in die Hauptstadt des Landes Mecklenburg-Vorpommern angereist sind, um die ZDF-Zuschauer einzuheizen, dürfen auch andere besondere Menschen die Moderatorin begrüßen.

Und offenbar ist Andrea Kiewel in dieser Sonntags-Ausgabe vom „Fernsehgarten“ im Flirtmodus, denn ihr kommt ein Satz über die Lippen, den die Zuschauer im Netz bereits feiern.

„Fernsehgarten“: Kiwi ist „auf Kuschelkurs“

Zu Gast im ZDF sind Fallschirmspringer, die im TV etwas aus dem Leben ihres abenteuerlichen Hobbys erzählen wollen. Andrea Kiewel, besser bekannt als „Kiwi“, will von einer Fallschirmspringerin wissen: „Warum machen Sie das?“ Als Antwort folgt wie aus der Pistole geschossen: „Im Gegensatz zum Knutschen wird es nie langweilig.“ Und auch Kiwi weiß darauf zu reagieren, sie kontert schnell: „Haha, kommt drauf an, wen man knutscht.“

Das Publikum liefert tobenden Applaus und ahnt noch nicht, dass die „Fernsehgarten“-Moderatorin kurze Zeit später sogar noch einen draufsetzt.

Andrea Kiewel will von ihren Gästen wissen, wer zuerst springt und weiß die Antwort schon selbst. Kiwi: „Axel. Axel hat auch den Größten.“ Kleinlaut fügt sie noch hinzu: „Fallschirm…“ Ahja!

Die Zuschauer haben die Doppeldeutigkeit natürlich sofort wahrgenommen, so kommentiert bei X (vormals Twitter) umgehend jemand: „‘Axel hat den Größten…‘ Sätze aus Kiwis Schlafzimmer…“ Und noch jemand merkt an: „Kiwi geht wieder hart auf Kuschelkurs…“

Kritik an Gästeauswahl

Mit der Gästeauswahl der Sänger ist übrigens nicht jeder Zuschauer zufrieden. Es gab im Vorfeld bereits harte Kritik. Hier kannst du alles dazu nachlesen >>>

Die Gäste im „Fernsehgarten on Tour“ am 13. Oktober sind:

Oli Petszokat – Oli.P

Tim Peter

Annemarie Eilfeld

Sarah Zucker

Marie Reim

Anita Hoffmann

Stereoact & Lena Marie Engel

Eric Philippi

Wolfgang Ziegler

Marina Marx

Daniel Sommer