„Fernsehgarten“ (ZDF): Zuschauer fahren aus der Haut – „Nicht euer Ernst“

Zum letzten Mal in diesem Jahr moderiert Andrea Kiewel den ZDF-„Fernsehgarten“ – oder in diesem Fall besser: die „Fernsehgarten on Tour“-Sendung aus Schwerin. In der Show dreht sich alles um das Thema Schlager und so dürfte es nicht groß verwundern, dass das „Fernsehgarten“-Team entsprechende prominente Gäste eingeladen hat.

Einige Zuschauer jedoch können es nicht glauben, als sie die Namen auf der Gästeliste sehen. Sofort platzt es aus manchen von ihnen heraus.

„Fernsehgarten“ (ZDF): Zuschauer empört – „Nicht euer Ernst“

Für die letzte Sendung in diesem Jahr hat das ZDF diese Mischung aus Gästen zusammengestellt, die auf Facebook bereits vorab vorgestellt wurde:

„Fernsehgarten on Tour in Schwerin, die Zweite. Wir freuen uns auf diese Gäste: Oli Petszokat – Oli.P, Tim peters, Annemarie Eilfeld, Sarah Zucker, Marie Reim, Anita Hoffmann, Stereoact & Lena Marie Engel, Eric Philippi, Wolfgang Ziegler, Marina Marx, Daniel Sommer und Franca Morgano“, schreibt das ZDF im Netz.

Prompt hagelt es Kritik von Seiten einiger „Fernsehgarten“-Zuschauer. So lauten ein paar der Kommentare unter dem Beitrag:

„Die Eilfeld ist aber nicht euer Ernst.“

„Die Cremé de la Cremé der deutschen Fernsehlandschaft. Gruselig. Gut, dass ich Sonntag was anderes zu tun habe“

„Das Gruselkabinett on Tour.“

„Immer die gleichen Schunkel-Z-Promis.“

Entgegen aller Kritiken gibt es aber auch Zuschauer, die schon gespannt darauf sind, die angekündigten Stars im Fernsehen zu sehen. So schreibt ein User schlichtweg: „Cool“. Ein anderer freut sich: „Juhuuu, Sarah Zucker.“ Und wieder jemand kommentiert: „Es war traumhaft in Schwerin beim ZDF-Fernsehgarten. Super Wetter, tolle Kulisse und super Pop-Schlager.“

Die „Fernsehgarten on Tour“-Reihe wurde wie jedes Jahr bereits vorab aufgezeichnet.