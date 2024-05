„Fernsehgarten“: Plötzlich hagelt es Buhrufe – Zuschauer sprachlos

Im Zeichen der bevorstehenden Europameisterschaft stand der ZDF–Fernsehgarten am Sonntag (5. Mai). Hochkarätige Gäste wie Thomas Hässler und Pierre Littbarski, beides Legenden des deutschen Fußballs und mittlerweile als Trainer tätig, waren zu Besuch und sorgten für Fußballflair.

Fußball hat den „Fernsehgarten“ fest im Griff

Moderatorin Andrea Kiewel plauderte mit den beiden ehemaligen Nationalspielern über Deutschlands Aussichten bei der anstehenden EM 2024. Doch nicht nur theoretische Analysen prägten den Vormittag, denn Hässler und Littbarski stellten sich auch einer praktischen Herausforderung.

Zwei Zuschauerinnen, Anja und Lea, wurden auserwählt, um mit den Fußballgrößen ein Spiel zu bestreiten. Bevor es jedoch sportlich wurde, sorgte Kiewel für einen heiteren Moment, als sie die beiden nach ihrem Lieblingsfußballverein fragte. Leas Bekenntnis zum FC Bayern München löste prompt laute Buh-Rufe im Publikum aus; ebenso erging es Anja mit ihrer Vorliebe für den SC Freiburg – beides Vereine, die beim Publikum des Fernsehgartens offenbar nicht nur Freunde fanden. Anfangs sprachlos, doch nahmen sowohl Lea und Anja es sportlich.

Im Anschluss startete das Spiel: Lea unterstützte Pierre Littbarski, während Anja an der Seite von Thomas Hässler agierte. Das Ziel bestand darin, aus dem Publikum elf Schalen zu einem Ganzen zusammenzufügen. In einem rasanten und spannenden Wettstreit behielten am Ende Lea und Pierre Littbarski mit 8 Schalen die Oberhand und konnten das Spiel für sich entscheiden.