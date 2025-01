Felix Lobrecht dreht neue TV-Produktion: Zum ersten Mal zeigt er SIE

Felix Lobrecht zählt zu den erfolgreichsten deutschen Comedians. Mit seinem Programm ALL YOU CAN EAT hat er über zwei Jahre die großen Arenen im deutschsprachigen Raum gefüllt und erreichte dabei über 450.000 Menschen.

Der Stand-up-Künstler, Podcaster und Buchautor spielt keine Rolle, auf der Bühne ist er ganz er selbst. Die Grundlage für seine teils derben, aber immer lustigen Geschichten schöpft er aus Alltagsbegegnungen auf der Straße. Und wer glaubt, dass alles nur ausgedacht ist, wird am Ende des Programms eines Besseren belehrt.

Felix Lobrechts Erfolgsprogramm bald jederzeit abrufbar

Felix Lobrecht gewährt nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen seiner großen Arena Tour „ALL YOU CAN EAT“ . Sound, Effekte, Outfit – alles wird akribisch geprobt und aufeinander abgestimmt, bis er die Bühne betritt und die Show beginnt.

+++ Tommi Schmitt über die „Tagesschau“: „Glaube denen nichts mehr“ +++

Das Making-of zur Erfolgstour „ALL YOU CAN EAT“ von Felix Lobrecht zeigt exklusive Momente aus dem Backstage-Bereich. Hier können Fans den Comedian bei den Proben seines Stand-up Programms erleben. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen, denn nicht nur bei guten Witzen ist Timing alles. Auf der Bühne glänzt Felix Lobrecht mit seiner lockeren Art, ob das wohl immer so ist? – Das können die Fans inzwischen hautnah mitverfolgen.

Felix Lobrecht: SIE übernimmt einen Gast-Auftritt

Um die Wartezeit bis zur ganzen Ausstrahlung des Tour-Programms etwas zu versüßen, ist das „ALL YOU CAN EAT“ Making Of exklusiv schon jetzt in der ARD Mediathek verfügbar. Eine Person hat dabei eine besonders große Rolle – Felix Oma Ute Lobrecht oder besser die: „Jute Ute“. Auf dem Instagram-Account des Standup-Netzwerks von ARD wurde jetzt bereits ein Video zu den Dreharbeiten mit Oma Ute veröffentlicht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das ist meine Oma Ute und die mache ich jetzt zum Fernseh-Star. Die jute Ute!“, sagt Felix Lobrecht vor dem Dreh mit seiner Oma. Gemeinsam haben sie sichtlich viel Spaß und auch die ein oder andere liebevolle Umarmung darf dabei natürlich nicht fehlen. Zum Schluss fragt Oma Ute: „Haben wir jetzt alles?“ Im Gegensatz zu ihrem Enkel Felix Lobrecht steht sie nämlich nicht tagtäglich vor der Kamera.

Am 10. Januar läuft Felix Lobrechts Programm „ALL YOU CAN EAT“ um 22.20 Uhr im Ersten. Zeitgleich erscheint es in der ARD Mediathek und ist dort jederzeit abrufbar.