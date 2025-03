RTL macht es offiziell – Fans scharren mit den Hufen

„Promis unter Palmen“, „Couple Challenge“ und „Temptation Island“ – all diese beliebten Trash-Formate flimmern derzeit mit einer neuen Staffel über die TV-Bildschirme. Doch damit noch nicht genug – eine Nachricht des Senders RTL lässt die Herzen der Reality-TV-Fans nun erneut höher schlagen: Das Startdatum der neuen „Ex on the Beach“-Staffel steht nun endlich fest!

Ab dem 28. April heißt es wieder: Party, Drama und jede Menge Tränen. In 18 Folgen bekommen die Fans einen Einblick hinter die Kulissen der einstigen vermeintlichen Reality-Traumpaare. Wessen Liebe ist wirklich zum Scheitern verurteilt und bei wem kann das Liebesfeuer ein zweites Mal entfacht werden?

RTL gibt Startdatum bekannt

Der Cast wurde bereits bekannt gegeben und klingt mehr als vielversprechend. Neben einigen bereits bekannten Gesichtern schnuppern andere Teilnehmer zum ersten Mal „Reality“-Luft. Mit dabei sind Calvin und Marvin Kleinen, Jenny Grassl, Marc-Robin Wenz, Christina „Shakira“, Teezy, Linda Braunberger, Jermaine Diallo, Franzi Temme, Luca Müller, Bianca Own, Patty, Sahel, Joshua Gyamfii, Chiara Gianti, Marlisa Rudzio, Coco Sofia Ry, Moumen Kam Naksh und Vivien Evelinda Tzouvaras, Tobi und Nastasia Martinez, Marta Dobrowolska, Fabio, Jennifer Degenhardt und Venera.

+++ „Ex on the Beach“: RTL verkündet Änderung – Zuschauer trauen ihren Augen kaum +++

Auf dem „Ex on the Beach“-Instagram-Account heißt es: „Das Warten hat bald ein Ende, Leute! Ab dem 28. April startet die brandneue Staffel von „Ex on the Beach“ auf RTL+. Macht euch auf jede Menge Dramen, Gefühlschaos, heiße Flirts, eiskalte Rache und große Emotionen gefasst. In 18 Folgen werden unsere Singles der sechsten Staffel definitiv nichts anbrennen lassen!“

RTL: Fans sind hellauf begeistert

Die eingefleischten Reality-Fans sind nach dieser Nachricht völlig aus dem Häuschen. Der Cast überzeugt die Fans auf ganzer Linie und lässt die Vorfreude ins Unermessliche steigen:

„Oh mein Gott, ich bin so gespannt!“

„Ahh endlich, da haben wir ja was zu lachen!“

„Das kann ja was werden hahaha „

„Was soll das?! Ich habe gar nicht so viele Stunden Freizeit für all die Trashformate… dabei lass ich schon einige aus.“

„Cool! Nachdem ich die letzte Staffel nicht geschaut habe, bin ich diesmal wieder dabei. Der Cast ist vielversprechend!“

„Ich glaube, es wird wieder ganz wild!“

„Ich kann nicht mehr warten Leute!“

Ab dem 28. April steht immer montags eine der 18 neuen Folgen der diesjährigen „Ex on the Beach“-Staffel bei RTL+ zum Stream abrufbereit.