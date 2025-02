„Ex on the Beach“: RTL verkündet Änderung – Zuschauer trauen ihren Augen kaum

RTL hat die Bombe platzen lassen. Nicht nur dass der Sender den neuen Cast für die 6. Staffel der Datingshow „Ex on the Beach“ bekannt gegeben haben.

Zuschauer müssen sich bei „Ex on the Beach“ auf eine Änderung einstellen. DAS hat es bei dem RTL+-Format so auch noch nie gegeben.

„Ex on the Beach“: RTL verkündet Änderung

Wie wahrscheinlich die meisten von uns bezeugen können, ist die große Liebe zu finden gar nicht mal so leicht. Deshalb legen in den letzten Jahren immer mehr Menschen ihr Glück in die Hände von RTL und probieren es bei Dating-Formaten. Ganz vorne mit dabei: die RTL+-Show „Ex on the Beach“. Doch hier gibt es einen Haken. Zwar kann man in diesem Format jede Menge neue Leute kennenlernen, jedoch besteht auch die Gefahr, dass man auf einen Ex trifft. Und wenn man zwei Wochen mit einem oder einer Verflossenen in einer Villa zusammenwohnt, während man sich nach einem potenziellen neuen Partner umschaut, ist Drama vorprogrammiert.

Wahrscheinlich genau deshalb zieht „Ex on the Beach“ Jahr um Jahr tausende Zuschauern vor die Fernseher. Am Donnerstag (6. Februar) verkündete RTL+ die frohe Botschaft: Die Dreharbeiten für Staffel sechs sind schon in vollem Gange. Mit dabei: Reality-TV-Größen wie Calvin Kleine und sein jüngerer Bruder Marvin, Marc Robin Wenz, Marisa Rudzio, Christina „Shakira“ Rusch und mehr. Doch eine Sache ändert sich in dieser Staffel komplett.

Zuschauer können es kaum glauben

RTL+ hat angekündigt, dass Staffel sechs von „Ex on the Beach“ kein reines Dating-Format mehr sein wird. Neben Singles, die vielleicht noch etwas in ihrer Ex-Partnerschaft aufarbeiten müssen, können sich jetzt auch Paare ihrer Vergangenheit stellen. Das wagen Mou Kam Naksh und Vivien Tzouvaras. Die beiden wurden durch ihre Teilnahme bei der sechsten Staffel „Temptation Island“ bekannt. Dort kam heraus, dass Mou seiner Freundin fremdgegangen ist. Trotzdem blieben die beiden nach der Show ein Paar und verlobten sich sogar. Bei den beiden dürfte es also besonders spannend werden, was „Ex on the Beach“ für sie in petto hat.

Was schon mal sicher ist: Mous Ex-Affäre Nastasia Martinez und ihr neuer Partner Tobi nehmen ebenfalls bei „Ex on the Beach“ teil. Zwischen den vier könnte es also ordentlich krachen. Worauf sich die Zuschauer ansonsten gefasst machen müssen, verrät RTL+ allerdings noch nicht. Zuschauer werden also noch etwas länger auf die Folter gespannt, bis es mit der Ausstrahlung losgeht.

Die Zuschauer sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, was die sechste Staffel „Ex on the Beach“ mit sich bringt. In der Kommentarspalte auf Instagram hagelt es Sprüche wie „Geiler Cast“, „Das wird crazy“ und „Ich freu mich so! Das wird toll!“ Auch dass dieses Mal Paare mit dabei sind, findet Anklang. Etwa kommentiert ein User: „Dieses Mal mit Paaren? Krass“. Eine andere Nutzerin schreibt:“ Der Cast – und ein neuer Ansatz! Nice“.