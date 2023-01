Evelyn Burdecki macht es offiziell: „Vielleicht ist es 2023 endlich so weit“

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche: Hat Evelyn Burdecki einen neuen Freund? Und ist er womöglich gar kein Unbekannter? Die Fans analysieren die Instagram-Beiträge der TV-Darstellerin bis aufs letzte Detail, um das Rätsel um ihren Beziehungsstatus endlich aufzulösen.

Nun spricht Evelyn Burdecki Klartext und verrät, ob sie wirklich noch Single ist. Dabei kündigt die Kult-Blondine zudem an, worauf sie sich im neuen Jahr ganz besonders freut. Ihre Fans dürften sofort hellhörig werden!

Evelyn Burdecki stellt klar: „Viele private Momente, die ich nicht teile“

Jetzt packt sie aus: Für das Joyn-Format „Lip Sync Stories“ offenbart Evelyn Burdecki eine ihrer privatesten Anekdoten. Es geht um den Auszug aus ihrer Düsseldorfer Wohnung und wieso sie der felsenfesten Überzeugung gewesen ist, dass jemand in ihrem Zuhause ermordet wurde. „Die Geschichte ist eigentlich zu unglaublich, um wahr zu sein, aber eben doch genauso passiert“, betont die 34-Jährige gegenüber dieser Redaktion.

Für die Joyn-Produktion hat Evelyn die Öffentlichkeit sogar in ihre (ehemaligen) eigenen vier Wänden geführt. Ein intimer Einblick in die Privatsphäre der einstigen Dschungelkönigin. Doch die Entertainerin weiß genau, wo sie eine klare Grenze zieht. „Es gibt viele private Momente, die ich nicht mit der Öffentlichkeit teile und das ist auch gut so! Meine Familie und Freunde sind mir heilig und die Momente mit ihnen auch! Bei Instagram sieht man, wenn überhaupt, nur klitzekleine Fragmente“, erklärt sie.

Evelyn Burdecki träumt von einer Beziehung im neuen Jahr

Doch gerade ihr Privatleben ist immer wieder Thema. Zuletzt in ihrer eigenen Sat.1-Datingshow „Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben“, die im vergangenen August ausgestrahlt worden ist. Auf die Frage, ob sie inzwischen jemanden kennengelernt hat, mit dem sie sich eine feste Beziehung vorstellen könnte, antwortet Evelyn deutlich: „Ich bin Single, aber wer weiß, vielleicht ist es 2023 endlich mal so weit und ich finde einen Deckel.“

Die Gerüchte um sie und „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross wären damit eindeutig dementiert. Aktuell ist Evelyn Burdecki solo unterwegs, doch das würde der Realitystar am liebsten noch dieses Jahr ändern. Es bleibt abzuwarten, ob es ihr gelingt.

