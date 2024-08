Evelyn Burdecki mit deutlichen Worten – „Bringt alles nichts“

Sie suchte 2017 beim „Bachelor“ unter der Sonne Floridas ihre große Liebe und ist seither aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken: Evelyn Burdecki. Die quirlige TV-Prinzessin eroberte mit ihrer strahlenden Präsenz und ihrer offenen Art einen Platz im Herzen ihrer Fans. Doch seit ihrer Teilnahme am berühmten RTL-Dating-Format ist viel Zeit vergangen.

Schwebt die blonde Beauty etwa wieder auf Wolke 7 oder ist sie nach wie vor auf der Suche? Unter der sengenden Sonne Mallorcas, wo die Temperaturen ebenso steigen wie die Stimmung auf der Luxus-Party von Makler Marcel Remus, mischt Evelyn Burdecki unter den Promis mit und gibt spannende Details aus ihrem Liebesleben preis…

Evelyn Burdecki: So soll ihr Mrs. Right sein

Die blonde TV-Ikone gilt schon lange als ewiiger Single. Könnte die 35-Jährige an einem solchen Abend etwa auf der Pirsch sein? Evelyn widerspricht: „Ich glaube, das Suchen bringt alles nichts. Wenn, dann wird man gefunden. Das ist so mein Motto.“ Aber wie sieht ihr Idealbild eines Mannes aus?

„Es ist immer noch das Gleiche“, teilt die Blondine lachend in einem RTL-Interview mit. „Gerne ein bisschen pummelig, es könnte aber auch flach sein. Er soll einfach sympathisch sein.“ Und was ist mit dem Gastgeber Marcel Remus? „Ist der nicht schon vergeben?“, fragt Evelyn, bevor sie versichert: „Er hat mir eben gesagt, dass er vergeben ist.“

Evelyn Burdecki: „Ist das ein hotter Typ“

Evelyn weiter: „Aber doch, Marcel ist auch süß. Der hat so einen schönen Mallorca-Touch. Der hat schöne blaue Augen. Ich glaube, Marcel wäre für jede was, oder? Also jeder, der Marcel sieht, denkt sich: Wow, ist das ein hotter Typ.“

Männliche Fans von Evelyn Burdecki können also beruhigt aufatmen: Die hübsche TV-Blondine ist nach wie vor Single. Fragt sich nur – wie lange noch?