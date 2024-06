Evelyn Burdecki: Beim Bruder einer TV-Kollegin gerät sie ins Schwärmen

Beim „Ein Herz für Kinder“-Sommerfest trafen sich am 25. Juni zahlreiche Prominente für den guten Zweck, darunter auch TV-Sternchen Evelyn Burdecki. Die freute sich auf einen tollen Abend in den Berliner „Wannseeterrassen“ und genoss die Zeit mit den anderen Anwesenden sichtlich.

Vor allem mit einem Gast war die Blondine mal wieder voll auf einer Wellenlänge und geriet dabei ins Schwärmen über deren Bruder. Wer es der 35-Jährigen da so angetan hat…

Evelyn Burdecki: Auch sie war auf dem „Ein Herz für Kinder“-Sommerfest

Schönes Wetter, fantastische Location und coole Gäste – Es waren beste Voraussetzungen für das „Ein Herz für Kinder“-Sommerfest auf dem auch Evelyn Burdecki zu Gast war. Wie die anderen Anwesenden auch hatte die 35-Jährige eine gute Zeit vor Ort, was unter anderem auch an ihrer guten Freundin Jana Ina Zarrella gelegen haben dürfte, die ebenfalls da war.

Beide Frauen kennen sich schon seit vielen Jahren und verstehen sich auch abseits ihrer Jobs vor der Kamera bestens. Zarrella gegenüber Bild über Burdecki: „Ich liebe Evelyn sehr, sie ist so echt und ehrlich. Wir unterstützen uns gegenseitig, haben Spaß und würden uns auch gegenseitig sagen, wenn wir Lippenstift an den Zähnen hätten.“

„Er ist ganz sympathisch“

Dies wiederum ergänzt: „Es ist wichtig, dass wir uns nicht als Konkurrentinnen sehen. Wir haben zwar alle einen Job im Fernsehen und es ist ein Haifischbecken. Umso wichtiger ist es, dass man auch mal abseits der Kamera spricht und sich gut versteht.“ Und das tun die zwei Schönheiten.

Sie sind so eng, dass Jana Ina Zarrella bereits versucht hat, Evelyn Burdecki zu verkuppeln. Und das mit niemand Geringerem als mit ihrem Bruder Leonardo. Ein Paar wurden die beiden zwar nicht, aber die Blondine schwärmt: „Jana Ina hat so einen schönen Bruder. Er ist ganz sympathisch, so wie die ganze Familie…“

Klingt ganz so, als wäre das TV-Sternchen aber nicht ganz abgeneigt. Wie heißt es immer so schön: Was ja nicht ist, kann ja noch werden…