Evelyn Burdecki ganz offen: Im Flugzeug eskalierte sie völlig

Wer kennt es nicht? Für ein Frühstück hat die Zeit einfach nicht ausgereicht, weil man zu sehr im Stress ist – und dann schlägt er eiskalt zu: der Heißhunger! Warum sollte das bei Promis wie Evelyn Burdecki anders sein?

Evelyn Burdecki nimmt kein Blatt vor den Mund: Die 35-Jährige war schon in zahlreichen TV-Formaten zu sehen, darunter unter anderem „Der Bachelor“, „Schlag den Star“ und „Das Supertalent“. Dabei stach die quirlige Blondine besonders mit ihrer offenen Art und ihren ehrlichen Worten hervor.

Evelyn Burdecki hat vergessen zu frühstücken – und dann eskaliert es

Und ehrliche Worte bekamen ihre rund 802.000 Follower jetzt auch in der Instagram-Story der Influencerin serviert. Burdecki meldete sich nämlich mitten aus dem Flieger – und gestand: Sie ist in Sachen Essen gerade so richtig am Eskalieren!

„Es ist immer wieder das Gleiche“, beginnt sie ihre Story. „Ich vergesse zu frühstücken, dann hau ich mir immer etwas zwischendurch rein. Und dann sitze ich im Flugzeug und dann passiert genau das.“

Evelyn Burdecki kann einfach nicht genug von Schokolade und Co. bekommen

Für die nächste Sequenz dreht Burdecki schließlich die Kamera. „Ich kann nichts dafür. Ich krieg dann immer Heißhunger und jetzt hab ich im Flugzeug eine Stunde zwanzig. Und in dieser einen Stunde zwanzig kann ich so viel essen, dass ich jetzt hier den ganzen kleinen Tisch voll habe. Es sitzt gerade keiner neben mir und ich kann mich so richtig toll ausbreiten.“

Und tatsächlich: Auf ihrem Tisch befinden sich allerhand Leckereien wie zum Beispiel Weingummis, Chips und Schokolade! Huch, na diese Heißhunger-Attacke ist ganz schön eskaliert. Aber wer kann bei Süßigkeiten auch schon nein sagen?