Eurovision macht es öffentlich – „Deutschland schickt keinen Act zum JESC“

Gerade erst hat sich entschieden, wer beim ESC 2025 in Basel für Deutschland an den Start gehen wird. In Stefan Raabs mehrteiliger Vorentscheid-Show „Chefsache ESC“ konnte sich am Ende das österreichische Duo Abor und Tynna gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Für viele war diese Entscheidung jedoch bei bestem Willen nicht nachvollziehbar.

Nun kommt es zu einem weiteren Eklat: bei dem diesjährigen „Junior Eurovision Song Contest“ wird Deutschland nicht an den Start gehen! Dennoch überträgt der KiKA die Live-Show im deutschen Fernsehen. Seit diesem Jahr ist der KiKA allein für die deutsche Teilnahme am Junior ESC zuständig. Bisher wurde dies immer als Zusammenarbeit zwischen NDR und KiKA gehandhabt.

JESC: Deutschland ist nicht dabei

Doch das ist nicht das erste Mal – bereits im Jahre 2022 nahm kein deutsches Nachwuchstalent am JESC in Jerewan teil! Doch durch Kommentator Constantin „Consi“ Zöller konnten die deutschen Fans schließlich dennoch live daran teilhaben. Wann und wo der Junior Eurovision Song Contest 2025 stattfindet, wurde bisher aber noch nicht bekanntgegeben.

+++ ESC-Vorentscheid: Es steht fest – Sie vertreten Deutschland 2025 in Basel +++

In der Vergangenheit nahm Deutschland viermal am JESC teil – der große Erfolg blieb dabei bislang jedoch aus! Mit Platz 9 von 16 erreichte die ehemalige „The Voice Kids“-Kandidatin Fia 2023 die bisher beste Platzierung. Ein Jahr später ging ein weiteres „The Voice Kids“-Talent an den Start: 2024 holte Bjarne Platz 11 von 17. Ob dies der Grund für die ausbleibende Teilnahme ist oder, ob es vielleicht an den fehlenden Quoten liegt, ist unklar.

JESC: Fans sind fassungslos

Auch auf Instagram wird die Schock-Nachricht veröffentlicht. Die Fans haben für diese Entscheidung keinerlei Verständnis:

„Das ist aber auch ein Hin und Her mit dem Junior Eurovision. Find ich echt schade, hoffentlich nächstes Jahr wieder.“

„So kann man Kindern natürlich auch die Motivation nehmen, schade!“

„Interessant wäre, was die Gründe dafür sind? Ich finde es echt schade! Wenn man keine Energie in so ein großes Event steckt, braucht man sich auch nicht wundern, wenn man selten gute Platzierungen erreicht.“

„Echt schade, so ein tolles Event!“

„Einfach nur traurig!“

„Bitte nächstes Jahr wieder!“

Der „Eurovision Song Contest“ wird am 17. Mai live aus Basel übertragen. Ab 21 Uhr flimmert die Show bei ARD über die TV-Bildschirme. Zeitgleich steht der ESC als Stream in der ARD-Mediathek und auf eurovision.de zum Abruf bereit.