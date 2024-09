ESC-Star macht es offiziell – jetzt darf es jeder sehen

Beim ESC 2023 hatte sie ihren großen Durchbruch, seitdem kennt sie ganz Europa. Mit ihrem Song „Unicorn“ landete sie vor rund einem Jahr auf Platz drei, knapp hinter Loreen (Schweden) und Käärijä auf Platz drei. Die Rede ist von der israelischen Sängerin Noa Kirel.

Jetzt erlebte Kirel nach dem Eurovision Song Contest (ESC) den nächsten großen Tag in ihrem Leben. Die Sängerin hat sich verlobt – und ihr zukünftiger Ehemann ist kein Unbekannter. Fans des FC Bayern München werden ihn mit Sicherheit kennen.

ESC-Star verkündet ihre Verlobung

In ihrem Heimatland Israel ist Noa Kirel schon lange ein Star. Sie stand früh im Rampenlicht, veröffentlichte mit gerade einmal 14 Jahren ihre erste Single. Mit 17 Jahren bekam sie ihre eigene TV-Serie, in der sie sich selbst spielte. Zudem sitzt sie in der Jury von „Israel’s Got Talent“.

+++ „DSDS“: Erste Einblicke in neue Staffel bringt Fans auf die Palme – „Werde ich nicht gucken“ +++

In ihrer Heimat ist Kirel, die auch als Model, Schauspielerin und Moderatorin arbeitet, ein absoluter Mega-Star. International hatte sie spätestens mit dem Auftritt beim ESC 2023 ihren großen Durchbruch.

+++ Prinz Harry reist nach New York – und ist umgeben von Hollywood-Stars +++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr Verlobter spielt beim FC Bayern

Bei Instagram hat sie inzwischen über 1,8 Millionen Follower – und mit denen teilte sie nun die schöne Nachricht. Die Sängerin ist verlobt. Ihr Freund Daniel Peretz hat ihr einen Antrag gemacht und sie hat ‚Ja‘ gesagt. Bei Instagram teilte sie in Bild vom Verlobungsring und schrieb dazu „Für immer“.

Das könnte dich auch interessieren:

Peretz steht ebenfalls in der Öffentlichkeit. Er ist ein israelischer Fußball-Star. In den Fokus rückte er 2023, als er von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern München wechselte. Dort ist er hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich der dritte Torhüter.