„DSDS“: Erste Einblicke in neue Staffel bringt Fans auf die Palme – „Werde ich nicht gucken“

Es gibt wohl keine Castingshow, die so eine große Fangemeinde aufgebaut hat, wie „DSDS“. Seit seiner Erstausstrahlung 2002 geben Kandidaten in der Sendung ihre Gesangseinlagen zum besten – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Seit einigen Wochen ist bereits bekannt, dass die Dreharbeiten der RTL-Show in vollem Gange sind – ab dem 18. September ruft der Sender wieder zum Recall.

Um die Wartezeit zu überbrücken, hat es sich Juror und ehemaliger „DSDS“-Teilnehmer Pietro Lombardi zur Aufgabe gemacht, Fans schonmal einen Einblick hinter die Kulissen zu gewähren. Doch die Aktion geht vollkommen nach hinten los!

„DSDS“: Fans gehen auf die Barrikaden

In wenigen Tagen sorgen die Teilnehmer bei „DSDS“ wieder unter den strengen Blicken der Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana für jede Menge Unterhaltung. Einige Zuschauer können den Start der 21. Staffel kaum abwarten. Andere äußern jedoch schon vor dem Start der Castingshow ihren Unmut.

Bei einem ersten Einblick hinter die Kulissen muss die RTL-Show auf Social Media vor allem Kritik zu den reduzierten Live-Shows einstecken. So äußern sich etwa einige Instagram-User:

„Warum dieses Jahr nur eine Liveshow? Werden ja immer weniger, die Shows waren immer das Beste der ganzen Sendung!“

„‚DSDS‘ ist nicht mehr das, was es mal war. Werde nicht gucken dieses Jahr“

„Ohne Lombardi könnt es was werden“

„DSDS“: Zuschauer teilen gemischte Meinung

Doch nicht alle Zuschauer reagieren auf die neue Ankündigung negativ. So sind andere Fans bereits mehr als gespannt auf die neuen Folgen. „Bin so aufgeregt“, „Freue mich schon so“ oder „Cool, bin gespannt auf das Ergebnis“ freuen sich Instagram-Follower unter dem Video (>> hier kannst du es sehen).

Übrigens: Für alle, die auf heißen Kohlen sitzen, gibt es „DSDS“ schon ab dem 11. September vorab in der RTL+-Mediathek.

Während die Recalls der 21. Staffel von „DSDS“ im Freizeitpark Rust abgedreht werden, dient für den späteren Auslands-Recall die griechische Mittelmeerinsel Kreta als Kulisse.