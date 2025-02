„Chefsache ESC 2025“: Zuschauer kochen kurz nach Start vor Wut – „Fremdschämen pur“

Halbfinale bei „Chefsache ESC 2025“! Am Samstagabend (22. Februar) zeigt RTL den ESC-Vorentscheid für Deutschland zur besten Sendezeit im Programm. Insgesamt 14 Acts werden ihre Songs auf der Bühne zum Besten geben.

Welche neun Teilnehmer dann weiter ins Finale ziehen dürfen, entscheidet die Jury. Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton und Max Giesinger bewerten die Auftritte nacheinander und kommen am Ende der Sendung dann zu ihrer Entscheidung. Doch schon nach der ersten Performance steigen einige Zuschauer auf die Barrikaden.

Halbfinale bei „Chefsache ESC 2025“

Um Punkt 20.15 Uhr begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger das Publikum zum großen Halbfinale von „Chefsache ESC 2025“. Nachdem die Juroren kurz zu Wort gekommen sind, geht es auch direkt los mit dem Programm. Schließlich werden insgesamt 14 Acts ihre Lieder präsentieren.

+++ auch interessant: Stefan Raab: Kurz vor „Chefsache ESC“ – Fans haben einen klaren Favoriten +++

Den Startschuss macht die Mittelalter-Rock- und Metal-Band „Feuerschwanz“. Sie performt ihren Song „Knightclub“ und heizt dem Studiopublikum damit ordentlich ein. Während die Stimmung vor Ort besser nicht sein könnte, sind manche Zuschauer alles andere als begeistert.

„Chefsache ESC 2025“: Zuschauer auf 180

Auf X tauschen sich die RTL-Zuschauer auch an diesem Abend wieder über die Sendung aus. Dabei sorgt vor allem der erste Act für besonders viel Gesprächsstoff. Während einige die Performance von „Feuerschwanz“ feiern, üben andere Kritik daran:

„Das ist seltsam abgemischt. Die Stimmen viel zu leise und das Getöse drumherum zu laut. So schade.“

„Wie schade, ich hätte mir echt mehr erhofft von Feuerschwanz. Der Song spiegelt irgendwie sehr wenig von dem Potenzial der Band wider.“

„Wenn Feuerschwanz nächste Woche im Ersten läuft, bekommen die Zuschauer einen Herzinfarkt.“

„So sehr ich den Bandnamen Feuerschwanz liebe, aber sorry, was ist das? Geht gar nicht.“

„Nein! Kein Feuerschwanz nach Basel! Fremdschämen pur.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das Finale gibt es in der ARD zu sehen. Dort wird am 1. März allein das Publikum bestimmen, welcher der neun Finalisten Deutschland beim ESC in Basel vertreten wird. Stefan Raab, Elton und Yvonne Catterfeld haben dann kein Entscheidungsrecht mehr – die Entscheidung liegt dann in den Händen der Zuschauer!