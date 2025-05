Conchita Wurst enthüllt: Das verbirgt der ESC‑Star unter seinem Bart

Schönheit geht manchmal unter die Haut, wie nun Conchita Wurst (36) verrät. Die ehemalige ESC-Siegerin hat jetzt ein Geheimnis ausgeplaudert, welches zuvor im Verborgenen blieb. Während der „Scott Mills‘ Breakfast Show“ in Basel ließ sie die Bombe platzen.

Graham Norton (62) machte den Anfang mit einem Scherz über seine Schulter. Doch dann kam Conchita: „Mein Facelift. Zum ersten Mal im Radio!“, bestätigte sie. Der Bart? Perfekte Tarnung für die Narben! Ein cleverer Trick, der nicht nur optisch überzeugt.

ESC-Star Conchita Wurst enthüllt ihr Geheimnis

Im Studio herrschte Begeisterung. Der britische Showmaster Scott Mills (52) lobte das Ergebnis und machte Witze über Conchitas ikonischen Look. Dabei dient der Bart nicht nur als Schutzschild vor neugierigen Blicken – längst ist er zum Markenzeichen der Künstlerin geworden.

++ Auch für dich spannend: Österreich gewinnt den ESC – doch es gibt ein dickes Problem ++

Conchita erklärte schon früher, wie wichtig ihr dieser Stil ist. „Das ist meine eigene Wahrheit, und es macht mir Spaß, mich so zu präsentieren“, sagte sie. Der Bart ist daher mehr als ein Look. Er ist schließlich Ausdruck ihrer Identität.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2014 gewann sie den Eurovision Song Contest in Kopenhagen mit „Rise Like a Phoenix“. Nach ihrem Triumph sagte Conchita: „Dieser Abend ist allen gewidmet, die an eine Zukunft in Frieden und Freiheit glauben. Ihr wisst, wer wir sind: Wir sind eine Gemeinschaft, und wir sind unaufhaltbar.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

Am Samstagabend (17. Mai) trat Johannes Pietsch mit „Wasted Love“ in Conchitas Fußstapfen und holte den Sieg für Österreich.