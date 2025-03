Stefan Raab: Nach ESC-Finale gibt es keinen Zweifel

Deutschland ba-la-la-la-lert seine Stars nach Basel! ESC-Guru Stefan Raab (58) bescherte der Nation in den letzten Wochen viele Hoffnungsträger. Am Samstagabend (1. März) war es dann endlich so weit. Die glorreichen Sieger: das österreichische Duo Abor & Tynna!

Mit ihrem Hit „Baller“ stürmen sie im Eiltempo die Fanherzen! Das Besondere: Seit 2007 wagt sich Deutschland wieder mit einem deutschsprachigen Song auf die ESC-Bühne. Sowohl das Studio als auch das Netz tobten. Doch waren die Zuschauer von der Couch aus genauso im ESC-Rausch? Ein Blick auf die Quoten sorgt für Klarheit.

Stefan Raab: Nach ESC-Vorentscheid geht die Nachricht um

Das Finale von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ erreichte laut den Zahlen von „DWDL“ bei den 14- bis 49-Jährigen einen Wahnsinns-Marktanteil von 26,4 Prozent. Damit übertrafen sie die RTL-Shows, die nur zwischen 16,2 und 21,0 Prozent erreichten. Das Publikum? Begeistert! 3,55 Millionen Zuschauer schalteten ein. Fast doppelt so viele wie beim Halbfinale. Doch nicht nur ARD jubelt.

+++ Auch spannend: ESC-Vorentscheid: ARD-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Was für einen Sinn hat das!?“ +++

Auch das ZDF mischt kräftig mit. Der „Erzgebirgskrimi“ lockte 6,82 Millionen Zuschauer an und schnappte sich einen Marktanteil von 28,5 Prozent. Bei den Jüngeren sah es jedoch anders aus: nur 6,4 Prozent. Ein klarer Sieg für die ESC-Show beim jungen Publikum! Während das ZDF mit 17,0 Prozent Marktanteil die Tagesmarktführung holt, triumphiert Das Erste bei den Jungen. Dank der Bundesliga-„Sportschau“ mit 14,3 Prozent Marktanteil.

Ob Abor & Tynna auch in Basel das Publikum begeistern werden? Ihren Auftritt können Fans jederzeit in der ARD-Mediathek oder selbstverständlich auf YouTube ansehen. Eines ist sicher: Der ESC ist wieder in aller Munde!