ESC 2025: Nach dem 2. Halbfinale kursiert die Nachricht

Bevor am Samstagabend (17. Mai) beim ESC so richtig aufgedreht wird, wurde am Donnerstag (15. Mai) noch einmal kräftig ausgesiebt. Im zweiten Halbfinale des ESC 2025 kämpften 16 Länder in der St. Jakobshalle um das begehrte Finalticket – mit Erfolg für zehn Acts, die sich dem Votum des Publikums stellen mussten.

Wie schon beim ersten Halbfinale lag die Entscheidung ausschließlich in Zuschauerhand und genau das scheint den Nerv getroffen zu haben. Denn die Show am Donnerstagabend war in Deutschland deutlich gefragter als der erste Durchlauf zwei Tage zuvor.

ESC 2025: Nach dem 2. Halbfinale ist es offiziell

Das 2. ESC-Halbfinale konnte sich durchaus sehen lassen! Im Schnitt schalteten 860.000 Zuschauer ab 21 Uhr bei dem ARD-Ableger One ein, wie das Medienportal „DWDL“ veröffentlichte. Das waren fast 200.000 mehr als beim ersten Halbfinale und ebenfalls rund 200.000 mehr als im Vorjahr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei soliden 4,7 Prozent.

Besonders stark war das Interesse bei den Jüngeren: 450.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verfolgten das Halbfinale – ein Marktanteil von sensationellen 10,8 Prozent in dieser Zielgruppe. Für One bedeutet das einen absoluten Rekord. Zum Vergleich: Der übliche Senderschnitt liegt hier gerade mal bei 0,5 Prozent.

Auch nach der Show blieb ein Teil des Publikums dran.

ESC 2025 treibt die Zahlen nach oben

Die Sonderausgabe „Lovely Lena – 15 Jahre Satellite“ lockte noch 300.000 Menschen vor die Bildschirme, mit 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der ARD-Ableger One landete damit unter den Top 5 der meistgesehenen Sendungen des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime nach 20:15 Uhr konnten nur RTL und ProSieben noch mehr junges Publikum vor die Bildschirme locken. Ein voller Erfolg also für den kleinen Sender. Nun steigt die Spannung auf das große Finale.

Der „Eurovision Song Contest“ (ESC) wird am Samstagabend (17. Mai) um 21 Uhr live aus Basel übertragen. Ausgestrahlt wird das Musik-Spektakel im Ersten, auf One, auf eurovision.de und auch im Livestream in der ARD-Mediathek.