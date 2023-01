ESC 2023: Vorentscheid bislang ohne Ikke Hüftgold – „Da fehlt einfach der Mut“

Jetzt ist es endlich offiziell: Am Freitagvormittag (27. Januar) präsentierten ARD und NDR endlich die Künstlerinnen und Künstler, die am 3. März um das deutsche Ticket für den ESC 2023 in Liverpool kämpfen dürfen.

Das sind unsere Stars für Liverpool: Will Church mit seinem Song „Hold on“, Patty Gurdy mit dem Lied „Melodies of Hope“, Trong mit „Dare to be Different“, Lonely Spring mit „Misfit“, Anica Russo mit „Once upon a dream“, Lord of the lost mit „Blood and glitter“, Frida Gold mit „Alle Frauen in mir sind müde“ und Rene Miller mit „Concrete Heart“.

ESC-Vorentscheid 2023 noch ohne Ikke Hüftgold

Auffällig: Ikke Hüftgold, den viele sicher im Vorentscheid gesehen haben, ist noch nicht gesetzt. Er könnte aber noch durch einen Sieg beim TikTok-Voting zu den Finalisten stoßen. In dem geben ARD und NDR sieben weiteren Künstlern die Chance, sich über die Zuschauergunst für den deutschen Vorentschied zu qualifizieren.

Neben Ikke Hüftgold stehen dabei Betül („Heaven“), Leslie Clio („Free Again“), From Fall To Spring („Draw The Line“), JONA („10/10“) sowie Mitchy & André Katawazi und NashUp („Summertime“) zur Wahl. Geöffnet ist das Voting ab Freitag, 27. Januar um 13 Uhr. Es schließt am dritten Februar um 20 Uhr.

Für Matthias Distel, der hinter der Kunstfigur Ikke Hüftgold steht, ist die Entscheidung des NDR eine Enttäuschung. „Ikke würde sagen: Die Herrschaften haben eierlos gehandelt. Am Anfang hat der NDR noch groß getönt, dass jedes Genre dabei ist, aber dass der Schlager und der Partyschlager letztendlich keine direkte Chance bekommen haben, obwohl der Partyschlager letztes Jahr die Charts dominiert … Da fehlt einfach der Mut“, so Distel gegenüber dieser Redaktion. Er hoffe nun, dass die Partyschlagerfans jenen Mut haben, für Ikke abzustimmen und er im Vorentscheid am 3.3. die ARD-Bühne zerlegen darf.

