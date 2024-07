RTL-Star Emmy Russ macht schockierendes Geständnis – “ Komplett herzlos“

Sie ist eine wahre Augenweide und sorgt mit ihrer charmanten Art für gute Unterhaltung bei den Fernsehzuschauern. Emmy Russ ist ein Reality-TV-Star, wie er im Buche steht. In Formaten wie „Kampf der Realitystars“, „Temptation Island“ und „Are You The One?“ machte die 25-Jähirge eine gute Figur.

Aktuell steht Emmy Russ für die neue RTL-Show „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ vor der Kamera. Im Interview verrät die Influencerin nun jedoch, warum ihr soziale Interaktionen schwer fallen und sie keine Freunde hat.

Emmy Russ: So einsam ist sie wirklich

Im Rahmen des neuen RTL-Formats „Reality Queens“ machte Kandidatin Emmy Russ nun ein schockierendes Geständnis. Die Kindheit des Fernsehstars sah nämlich alles andere als rosig aus. Die 25-Jährige berichtet über ihre Zeit als Teenager: „Ich wurde eingewiesen […] von meiner Mutter. Ich hatte auch ‘ne schwierige Phase. Sie hat mich auch ins Kinderheim eingewiesen und sie wollte mir das Leben zur Hölle machen. Sie hat die Polizei gerufen und den Krankenwagen, hat sich Geschichten ausgedacht.“

Diese schwere Zeit beeinflusst das Leben von Emmy Russ noch heute. Der Influencerin scheint es nach der Teilnahme an mehreren Reality-TV-Formaten leicht zu fallen, sich vor laufenden Kameras emotional zu öffnen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Ihre Abneigung gegen soziale Verbindungen erklärt Emmy Russ mit folgenden Worten: „Weil ich anderen Menschen gegenüber komplett herzlos gegenüber bin. Ich verspüre keine Gefühle, keine Traurigkeit, kein Glück… andere Menschen sind mir, was sowas angeht, egal.“ In ihrer Kindheit sei ihre Mutter mit ihr nach Spanien ausgewandert, auf Grund der Sprachbarriere fand Russ keine neuen Freunde.

Emmy Russ: „Ich hasse Menschen“

Auch heute lebt Emmy Russ in Spanien, isoliert sich jedoch zunehmend. Der Reality-TV-Star beichtet, dass er seine Wohnung kaum noch verlässt. Die 25-Jährige begründet das mit den Worten: „Wie man weiß, hasse ich Menschen und ich bin sehr gerne hier.“

„Reality Queens“-Kollegin Danni Bücher kann den Schmerz über die schwere Kindheit von Emmy Russ nachvollziehen. Der Fernsehstar ist sich jedoch sicher: „Trotzdem hat Emmy eigentlich einen ganz weichen Kern. Auch wenn der tief verborgen liegt.“ In der dreifachen Mutter hat die Influencerin also eine Verbündete gefunden.