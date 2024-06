EM 2024: Rapperin mischt die Fußballer auf – „Liebe spontane Aktionen“

Wenn die EM 2024 das Fußballfieber entfacht, sorgt Katja Krasavice für die zusätzliche Temperaturerhöhung im Stadion.

Die Rapperin und ehemalige DSDS-Jurorin hat mit einem spontanen EM-Freestyle die Fanherzen höherschlagen lassen. Während die offiziellen EM-Hits wie „Fire“ von One Republic, Meduza und Leony die Charts erobern, bringt Krasavice ihren ganz eigenen, unverwechselbar sexy Touch ins Spiel.

EM 2024: Ihr Freestyle heizt Fußballer ein

In einem kürzlich geführten RTL-Interview plauderte die 27-Jährige aus dem Nähkästchen: „Ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Und vor allem liebe ich spontane Aktionen. Wir haben ein bisschen was getrunken, haben gesagt: ‘Ey, die EM startet Wir haben alle übelst Bock. Lass uns einfach einen Freestyle raushauen, für die Jungs.’“

Ihr Ziel? Den Profi-Kickern mit rhythmischen Beats und heißen Lines eine extra Portion Motivation pusten. Katja ist nicht nur eine begnadete Musikerin, sondern auch eine leidenschaftliche Fußball-Anhängerin. „Es ist DER Sport und verbindet einfach Millionen von Menschen weltweit“, schwärmt sie. Doch es sind nicht nur die Emotionen und das Gemeinschaftsgefühl, die Katja an den Bildschirm fesseln…

Die Rapperin hat auch ein Auge für das Ästhetische: „Männer, die talentiert sind, die hart arbeiten und die Geld machen, sind immer sexy.“ Katja weiter: „Trainierte Körper sind sexy!“ Mit Katjas EM-Freestyle ist das Thermometer bereits am Anschlag, doch fragt sich: Was kommt noch, wenn unsere Jungs weit kommen?

Ihre Fans und die Fußballgemeinde dürfen gespannt sein, welche Überraschungen sie noch auf Lager hat, sollte die deutsche Mannschaft in den entscheidenden Spielen stehen.