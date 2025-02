„Eltons 12“: RTL macht es offiziell – „Verrückt“

Immer wieder holt RTL neue Formate ins Programm, um die Zuschauer zu unterhalten. Seit Neustem setzt der Sender vermehrt auf Spielshows, bei dem prominente Kandidaten gegeneinander antreten. In der neuen Sendung „Eltons 12“ geht es am Ende des Tages um ein saftiges Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

In den bisherigen Folgen von „Eltons 12“ traten zwölf Gewinnertypen, also Promis, die allesamt schon mal einen Sieg erzielen konnten, und zwölf Dschungelcamp-Kandidaten an. Bei den „Siegern“ siegte am Ende Tom Beck, bei den Dschungelstars war Prince Damien der Gewinner. Nun stehen die nächsten Kandidaten in den Startlöchern.

„Eltons 12“ geht in die nächste Runde

Jetzt ist es offiziell: Am 8. März liefern sich die nächsten Promis das Duell um die 100.000 Euro. Dabei empfängt Elton zwölf Kandidaten aus der Tanzshow „Let’s Dance“, wie RTL auf Instagram bekannt gibt.

+++ RTL: Elton bekommt knallharte Absage für Show – „Keine Lust“ +++

„Eltons 12 geht in die nächste Runde. In dieser Ausgabe treten 12 Let’s Dance Stars in Duellen gegeneinander an. Unter anderem Massimo Sinató, Gabriel Kelly, Rúrik Gíslason und Ekaterina Leonova kämpfen um die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Wer wird am Ende wohl die Nase vorn haben?“, heißt es unter dem Post. Wie reagieren die Fans auf diese Ankündigung?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Eltons 12“: Zuschauer werden deutlich

In den Kommentaren teilen die Fans der Sendung ihre Meinung zu den neuen Kandidaten. Dabei fällt das Urteil eher durchmischt aus:

„Freue mich schon darauf.“

„Sorry ich kann ihn nicht mehr sehen.“

„Das läuft noch? Verrückt.“

„Nicht schon wieder Elton.“

„Coole Show. Viel Spaß!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die „Let’s Dance“-Ausgabe von „Eltons 12“ läuft am 8. März um 20.15 Uhr bei RTL und ist bereits früher auf RTL+ verfügbar.