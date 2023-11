Eloy de Jong offenbart: „Eure Vermutungen waren goldrichtig“

Weihnachten – die Zeit der Ruhe, Besinnung und der Geschenke. Geschenke bekommen nun auch die Fans schlageresker Weihnachstlieder. Und zwar von zwei echten Stars der Szene. Eloy de Jong und DSDS-Teilnehmerin Pia-Sophie haben sich nämlich zusammengetan und etwas Weihnachtliches für die Ohren produziert.

Das verrieten die beiden Schlagerstars nun via Instagram. „Eure Vermutungen waren goldrichtig! Unser Weihnachtsduett ,,1.000 Kerzen“ wird nächsten Freitag als Single veröffentlicht! Wir freuen uns so sehr und sind schon ganz gespannt auf eure Reaktionen. In den nächsten Tagen kommen noch einige, sehr schöne Weihnachtsüberraschungen auf euch zu. Seid gespannt“, heißt es dazu von Eloy de Jong und Pia-Sophie via Instagram.

Eloy de Jong und Pia-Sophie veröffentlichen Weihnachtslied

Die Fans jedenfalls sind schon ganz aufgeregt ob des verfrühten Weihnachtsgeschenkes. „Wie schön! Das ist das erste Mal seit Jahren, dass wieder Weihnachten in mein Heim einkehrt. Also perfektes Timing von euch“, schreibt beispielsweise ein Fan.

Ein anderer Anhänger ergänzt: „Ein wunderschöner Weihnachtssong, lieber Eloy de Jong.“ Während ein dritter schreibt: „Soooo ein wunderschöner Song. Eure Stimmen zusammen harmonieren richtig gut.“

Auch Wolfgang Petry singt Weihnachtslieder

Produziert wurde der Weihnachtssong übrigens von Alex Christensen. Weihnachten, Eloy de Jong – da ist die Vermutung nicht fern, dass die beiden auch in einer der kommenden Weihnachtsshows von Florian Silbereisen zu sehen sein werden. Wir dürfen also gespannt sein, wann die beiden das erste Mal auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein werden.

Und sie sind nicht die einzigen, die sich bereits musikalisch auf die Feiertage einstellen. Brachte doch auch schon Schlager-Legende Wolfgang Petry in diesem Jahr ein Weihnachtsalbum heraus. In „Immer wenn es schneit“ singt Wolle unter anderem Songs wie „König von Israel“ oder „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.