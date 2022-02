Eloy de Jong: Große Ankündigung für seine Fans – „Ich freu mich“

Eloy de Jong hat seinen Fans etwas zu verkünden – DAS wird seine Anhänger mit Sicherheit freuen.

Erst kürzlich war Eloy de Jong auf ProSieben bei „The Masked Dancer“ zu sehen. Dort tanzte er sich als „Maximum Power“ in die Herzen der Zuschauer.

Eloy de Jong hat eine Ankündigung für seine Fans

Doch wer den 48-Jährigen sehen möchte, der braucht nicht den Fernseher einzuschalten, sondern kann das sogar live tun. Denn Eloy de Jong beglückt seine Fans aktuell auch mit seinen Darbietungen auf der Konzert-Bühne.

Eloy de Jong hat gute Nachrichten für seine Fans. Foto: IMAGO/HOFER

Via Instagram hat er seinen rund 57.400 Followern jetzt eine Ansage gemacht, die viele seiner Anhänger freuen dürfte. „Ein tolles Wochenende ist wieder vorbei. Ich habe die beiden Shows sehr genossen. Es hat mich gefreut, so viele von euch begrüßen zu dürfen“, schreibt er dort in einem Beitrag.

---------------------

Das ist Eloy de Jong:

Wurde am 13. März 1973 in den Niederlanden geboren

Ist ein niederländischer Pop- und Schlagerstar und Moderator

Bekannt wurde er in den 90er Jahren als Mitglied der englisch-niederländischen Boygroup Caught in the Act.

Seine bekanntesten Hits sind „Egal was andere sagen“ und „In den Sternen“

Eloy de Jong ist glücklich mit seinem Partner Ibo liiert

-------------------

Eloy de Jong: Fans dürfen sich DARAUF freuen

„Am Freitag geht es mit der großen ‚Schlagerhitparade‘ schon weiter. Dann werde ich für euch in Duisburg in der Reinhausenhalle auf der Bühne stehen. Ich freu mich“, schreibt der Musiker weiterhin.

Und auch seine Fans scheinen sich über die Ankündigung sehr zu freuen. „Ich freu mich schon auf Freitag. Hab eine schöne Woche mit deinen Lieben“ oder „Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Genieße die Zeit mit deinen Lieben und passt gut auf euch auf“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

-----------------

Weitere Promi-Nachrichten:

Beatrice Egli zeigt sich in knappem Outfit: Fans haben Schnappatmung – „Ziemlich heiß“

„Kelly Family“: Angelo Kelly fasst traurigen Entschluss – und die Fans stehen jetzt vor DIESEM Dilemma

Vanessa Mai: Jetzt schießt die Sängerin gegen SIE – „Oh Gott wie billig“

----------------------

Na, diese Kommentare dürften bei Eloy de Jong doch runtergehen wie Öl.

Vor einiger Zeit meldete sich Eloy de Jong mit weniger guten Nachrichten zu Wort. Mehr hier. (cf)