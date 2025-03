„Ein sehr gutes Quiz“: Kurz nach Show-Start steht es fest – Zuschauer einig

Aus einer Schnapsidee wird eine Show – dahinter können nur Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stecken. Bei ProSieben und Joyn startet am Samstag (22. März) zur Primetime eine Sendung mit dem vielversprechenden Namen „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“.

Joko und Klaas gehören seit Jahren zu den besten Entertainern im deutschen Fernsehen und haben schon aus vielen Schnapsideen Gold gemacht. Doch gelingt ihnen das auch mit ihrem neuesten Experiment „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“?

„Ein sehr gutes Quiz“: Joko und Klaas in Bestform

Die Show soll an abwechslungsreichen, überraschenden und absurden Orten stattfinden, teilte ProSieben mit. Erst kurz vor der Sendung wird es bekannt gegeben, die Wahl für die 1. Folge fiel auf den Autohof Bad Rappenau. Jeder Zuschauer, der am Tag der Show in der Nähe ist, hat die Möglichkeit mitzumachen. Drei Kandidaten werden ausgesucht und beantworten als Team die insgesamt 25 Fragen der beiden Moderatoren. Am Ende winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Bis die Kandidaten eintrudeln, versuchen Joko und Klaas als gekonnte Entertainer die Zeit für die TV-Zuschauer unterhaltsam zu überbrücken. Da es sich bei „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ um eine Live-Sendung handelt, müssen die beiden improvisieren. Deshalb schauen sie sich die Tankstelle auf dem Autohof einfach mal genauer an. Ein Spielautomat erweckt ihre Aufmerksamkeit genauso wie zwei Polizisten.

Vor der scharfen Kritik und den frechen Sprüchen ist niemand sicher. Mit viel Witz und ein wenig Chaos läuft das Duo umher. „Haben Sie schon einen größeren Asi heute gesehen?“, fragt Klaas den Tankwart und meint damit seinen Kollegen Joko. Der muss lachen und versucht diplomatisch zu reagieren, ehe Klaas ihn aus der Situation entlässt. Als die beiden im Fernsehen sehen, dass RTL anstatt ProSieben läuft, fordern sie lautstark: „Können Sie bitte einmal das Programm ändern?“

Zuschauer fällen Urteil

Diese spontane Einlage dient zwar nur zur Zeitüberbrückung, aber die Zuschauer scheinen schon jetzt keine Sekunde zu bereuen. Und das trotz der starken Konkurrenz von „Drei gegen Einen“ auf RTL und der „Quizchampion“ auf ZDF. Hier ein paar Reaktionen auf „X“.

„Ich schaue zwei 40-jährigen Männern zu, wie sie an Spielzeugautomaten Geld verzocken. Diese Männer mag ich.“

„Ernsthaft, meinetwegen können sie die beiden filmen wie sie 2 Stunden im LIDL den Wocheneinkauf erledigen, ich würd es mir anschauen. Das ist alles sehr unterhaltsam.“

„Wir können das Quiz auch einfach weglassen und schauen JK 3h zu wie sie durch den Autohof laufen und labern.“

„Wie kann ein Dreh in einer Tankstelle so lustig sein?“

„Das ist jetzt schon großes Fernsehen. Wann gibt es den Fernseh-Preis dafür? Eine absolute Sternstunde.“

Und dabei hat die eigentliche Show noch gar nicht richtig angefangen. Denn ProSieben hat für „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ rund 2 Stunden und 40 Minuten eingeplant. Wer dann immer noch nicht genug von Joko und Klaas hat, kann einfach eine Wiederholung von „Das Duell um die Welt“ im Anschluss weiterschauen.