Nach „Ein Herz für Kinder“ gibt es keine Zweifel mehr

Am Samstagabend (7. Dezember) zeigte das ZDF eine der wohl wichtigsten Shows des Jahres. Bei der „Ein Herz für Kinder“-Gala fanden sich mehr als 80 Prominente im Fernsehstudio ein, um Spenden für hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Johannes B. Kerner führte durch die Sendung, die zur Primetime ausgestrahlt wurde.

Die Vielfalt an anwesenden Promis war beeindruckend. Neben Schauspielerin Uschi Glas und den Schlagerstars Andrea Berg und Roland Kaiser, nahmen auch die Politiker Christian Lindner, Friedrich Merz und Markus Söder an den Telefonen Platz. Am Tag nach dem Charity-Event herrscht nun bei allen Beteiligten Gewissheit.

„Ein Herz für Kinder“ feiert große Erfolge

Die meisten von uns können sich auf ein gemütliches Weihnachtsfest im trauten Heim freuen. Doch besonders in der Vorweihnachtszeit ist es wichtig, auch an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht. Am Samstagabend schalteten Millionen von Zuschauer den Fernseher ein, um die rührenden Geschichten von „Ein Herz für Kinder“ mitzubekommen und den ein oder anderen Euro zu spenden.

Weltmeister Toni Kroos durfte an diesem Abend sogar einen Ehrenpreis in Empfang nehmen. Im Anschluss spendete der Fußballstar stolze 105.000 Euro an Kinder in Not.

Schlagerlegende Vicky Leandros verabschiedete sich hingegen mit einer Darbietung ihres Hits „Ich liebe das Leben“ ein für alle Mal von der großen Bühne. Und am Ende des Abends konnte dann auch die entscheidendste Frage beantwortet werden…

Denn nachdem die Promis im Studio stundenlang an den Telefonhörern hingen, um so viele Spenden wie möglich einzusammeln, wurden ihre Bemühungen am Ende der Show belohnt. Die Zuschauer schienen nämlich auch in diesem Jahr in Höchstform gewesen zu sein und zeigten wieder einmal aufs Neue ihre Empathiefähigkeit. Im Laufe des Abends sind stolze 23.627.158 Euro zusammengekommen, die ohne Umwege den Kindern zu Gute kommen werden.

Dieser riesige Erfolg muss natürlich gefeiert werden. Das dachten sich wohl auch die „Ein Herz für Kinder“-Promis und kreierten ihre ganz eigene Aftershow-Party. Gemeinsam begaben sich einige der Ehrenamtlichen in das Szene-Lokal „Borchardt“ in Berlin und ließen es sich so richtig gut gehen. Erst gegen vier Uhr morgens machten sich die letzten Stars und Sternchen auf den Weg nach Hause. Am längsten hielten berichten der „Bild“ zufolge Nazan Eckes, Annemarie und Wayne Carpendale und Mark Keller durch.

„Ein Herz für Kinder“ war also auch in diesem Jahr ein riesiger Erfolg. Die Spendenbereitschaft vieler Promis und der zahlreichen Zuschauer ist höchst beeindruckend.