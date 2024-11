„Ehrlich Brothers“: Hammer für Fans! Das gab es noch nie

Von Show zu Show begeistern die „Ehrlich Brothers“ ihr Publikum mit ihren Zauber-Künsten – und jetzt sorgt das Duo für eine echte Sensation…

Gerade erst ist die „Diamonds“-Tour in Berlin an den Start gegangen – da sorgen die „Ehrlich Brothers“ für den nächsten Hammer. Wie die „Bild“ berichtet, haben bereits 4,5 Millionen Zuschauer ihre spektakulären Live-Auftritte gesehen – und bald werden es noch einige mehr sein.

Copperfield bot siebenstellige Summe für „Ehrlich Brothers“-Zaubertricks

Denn die Amerikaner haben ein Auge auf Chris und Andreas geworfen. Bislang hatten die Zauber-Brüder Anfragen aus den USA aber immer wieder abgesagt. Doch jetzt folgt die Wende. Die „Ehrlich Brothers“ haben einen Deal in Amerika jetzt doch zugestimmt. Nächstes Jahr im Herbst geht es für eine Tour zu den Amis. Unter anderem treten sie dann in New York auf. „Wir freuen uns riesig auf das Abenteuer in den Vereinigten Staaten“, betont Andreas gegenüber der „Bild“.

Schon seit einiger Zeit wollen die Verantwortlichen von „America’s got talent“ die „Ehrlich Brothers“ in ihre Show holen. Magier David Copperfield bot eine siebenstellige Summe, um ihre Tricks zu kaufen. Doch Chris und Andreas lehnten einen Deal ab.

„Ehrlich Brothers“: 90 Auftritte bei Tour in Deutschland

„Wir sind mittlerweile mit mehr als 30 Lastwagen unterwegs“, berichtet Andreas. Dazu zählen Autos, Feuermaterial, Motorräder und eine XL-Säge-Skulptur. „Das ganze Material muss Wochen vorher per Containerschiff geschickt werden. Dann hoffen wir, dass nichts über Bord geht und im Meer verschwindet.“

Doch zunächst bleiben die Zaubertricks von Chris und Andreas dem deutschen Publikum vorbehalten. Bis Juni 2025 treten sie in Deutschland rund 90-mal auf. Man darf gespannt sein, ob sie dann tatsächlich in den USA durchstarten.