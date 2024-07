Ed Sheeran: Ticketverkauf für Düsseldorf – es dauerte nicht lange

Er ist einer der größten Popstars unseres Planeten: Der Brite Ed Sheeran. Über 150 Millionen Tonträger hat der Mann aus Halifax in West Yorkshire bislang verkauft, spielte auf den größten Festivals der Welt. Im kommenden Jahr geht Ed Sheeran auf große Europa-Tournee, spielt dabei unter anderem zwei Konzerte in der Düsseldorfer „Merkur Spiel-Arena“.

Am Mittwoch (10. Juli 2024) startete der Vorverkauf für Ed Sheerans „+-=÷x EUROPEAN TOUR 2025“. Und siehe da: Lange dauerte es nicht, bis die ersten Kategorien ausverkauft waren.

Ed Sheeran in Düsseldorf: Run auf die Tickets

So sind die Kategorien 5 (Sitzplatz für 37,72 Euro) und 6 (Stehplatz Innenraum für 92,72 Euro) für das Konzert am 5. September 2025 bereits ausverkauft. Ähnlich sieht es auch für den Zusatztermin am 6. September aus, ebenfalls in Düsseldorf. Hier ist die günstige Sitzplatzkategorie 5 auch bereits ausverkauft (Stand: 10. Juli 2024, 12 Uhr).

Ansonsten gibt es aber noch zahlreiche Tickets in allen anderen Kategorien. Wer Ed Sheeran also im kommenden Jahr in Düsseldorf sehen möchte, hat noch die Chance. Und das nicht nur zu Mondpreisen.

Tickets zu erschwinglichen Preisen

Ein Sitzplatz der Kategorie 4 ist beispielsweise mit 59,72 Euro noch durchaus erschwinglich für ein Konzert dieser Größenordnung. Die teuersten Tickets für Düsseldorf dagegen liegen bei 147,72 Euro.

Spannend: Wie Veranstalter D.Live gegenüber der „Rheinischen Post“ bestätigte, wird das Konzert von Ed Sheeran das größte Konzert seit Eröffnung des Stadions sein. 65.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden im kommenden Jahr erwartet.

Ed Sheeran spielt in Deutschland unter andrem noch in der MHP Arena in Stuttgart sowie im Hamburger Volksparkstadion. Zudem wird der Brite unter anderem in Madrid, Rom, Zürich, Antwerpen und Kopenhagen singen. Neben dem Zusatzkonzert in Düsseldorf wird es auch in Hamburg zwei Termine geben. Am 4. und 5. Juli.