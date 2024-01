Eberhof-Star Lisa Maria Potthoff: Schlimmer Unfall bei ZDF-Dreh

Sie ist von den Fernsehbildschirmen nicht mehr weg zu denken und hat einen festen Platz in den Herzen der Fans der Heimatkrimi-Reihe „Eberhoferkrimi“ der ARD. Lisa Maria Potthoff erlangte größere Bekanntheit in Filmen wie „Blond – Eva Blond“ und „Die Tochter des Kommissars“, seit dem Jahr 2013 verkörpert sie die Rolle der Susi in der Heimatkrimi-Filmreihe Ebershof.

Doch damit nicht genug, Lisa Maria Potthoff spielt seit bereits zehn Jahren die Rolle der Polizistin Sarah Kohr in der gleichnamigen Krimireihe des ZDF. Doch nun teilt die zweifache Mutter schockierende Fotos mit ihren fast 70.000 Instagram-Followern, die sie verletzt im Krankenhaus zeigen. Was war passiert?

Lisa Maria Potthoff: Es passierte am Set

Bei Dreharbeiten für Serien und Filme herrschen für gewöhnlich strikte Sicherheitsmaßnahmen. Dennoch kann immer etwas schief gehen und genau das musste ZDF-Star Lisa Maria Potthoff nun am eigenen Leib erfahren. Mit ihrem neusten Instagram-Post versetzt die bekannte Schauspielerin ihre Fans nun in Aufruhr. Die Fotos zeigen Potthoff im Krankenhaus liegend, der Fernsehstar trägt einen Krankenhauskittel und hält einen mit Blut gefüllten Drainage-Beutel in der Hand. Auf dem zweiten Foto des Karussell-Posts tut der Fernsehstar so, als würde er das Blut trinken und schreibt dazu ironisch: „Ihr Lieben! Ich trinke eine Bloody Mary auf euch.“ Auf einem weiteren Bild ist das rechte Bein des ZDF-Stars zu sehen, das komplett eingegipst ist.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Zu der gravierenden Verletzung kam es tatsächlich am Set von Potthoffs Krimiserie „Sarah Kohr“. Die Schauspielerin kommentiert die besorgniserregenden Fotos mit den Worten: „Wir haben Ende des Jahres einen neuen Film für unsere Sarah Kohr Reihe gedreht. Leider habe ich mich diesmal bei einem Stunt etwas schwerer verletzt und musste Anfang Dezember operiert werden. Es geht von Tag zu Tag besser und ich bin mitten in der Rehaphase, um schnell wieder fit zu werden.“ In diesem Fall wurde der Mut von Potthoff also nicht belohnt und die Stunt-Szene brachte die Schauspielerin ins Krankenhaus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

ZDF-Star gibt die Hoffnung nicht auf

Trotz der dunklen Stunden im Krankenhaus zeigt Lisa Maria Potthoff sich zuversichtlich. Die Schauspielerin ist dankbar für die Unterstützung ihrer Liebsten und schreibt weiter: „Ich wusste immer, dass ich eine wundervolle Familie habe und fantastische Freunde. Aber wie sich in den letzten Wochen alle gezeigt haben, an meiner Seite standen und mich unterstützt haben, das hat mich oft zu Tränen gerührt. Daher ist mein Start ins neue Jahr, anders als ihr denken mögt, voller Freude und Zuversicht. Und voller Dankbarkeit, die ich hier zum Ausdruck bringen möchte.“ Diese Worte scheint die Schauspielerin voll und ganz ernst zu meinen, in einer aktuellen Instagram-Story sieht man Potthoff bereits wieder – im Sitzen – beim Boxtraining.

Mehr Nachrichten:

In den Kommentaren zu dem Instagram-Beitrag von Lisa Maria Potthoff finden sich unzählige Genesungswünsche. Mit so viel Unterstützung von Seiten der Familie und Fans wird sich die Schauspielerin sicherlich schnell wieder erholen.