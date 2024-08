Dunja Hayali: Kurz nach dem „heute journal“ herrscht Gewissheit

Seit Jahren setzt das ZDF auf das „heute journal“ – und das mit großem Erfolg. Nach der ersten Sendung im 1978 gilt das Nachrichtenformat als absoluter Quotengarant. Aktuell steht Moderatorin Dunja Hayali vor der Kamera und verliest die Nachricht des Tages. Am Dienstagabend (30. Juli) kam es nach der Sendung zu einer kleinen Sensation. Dunja Hayali und ihre Kollegen haben Grund zur Freude.

Dunja Hayali: Kurz nach „heute journal“ ist es klar

Das gibt es wirklich selten. Nachdem Dunja Hayali am Dienstagabend die Nachrichten im ZDF verliest, gelingt ihr und ihrem Team ein wahrer Erfolg. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, konnte sich das ZDF mit der Nachrichtensendung gegen die direkte Konkurrenz durchsetzen!

Normalerweise sichert sich die „Tagesschau“ in der ARD den Tagessieg als reichweitenstärkste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Doch nicht so an diesem Abend. Denn da ist das „heute journal“ in Sachen Nachrichtensendungen auf dem ersten Platz. Dunja Hayali erreichte mit der Ausgabe eine stolze Reichweite in Höhe von 6,17 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 30,1 Prozent. Wie kam es dazu?

Dunja Hayali profitiert von Mega-Erfolg

Wirft man einen Blick auch die Quote der letzten Tage, wird einem schnell klar: Deutschland ist im absoluten Olympia-Fieber. Sowohl die ARD als auch das ZDF verzeichnen mit der Übertragung der Wettkampftage unfassbare Zahlen. Davon profitieren natürlich auch Sendungen, wie das „heute journal“, die zwischen den einzelnen Disziplinen gezeigt werden.

Das ZDF zeigt das „heute journal“ wochentags um 21.45 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek zum Streamen.