„DSDS“-Star Melody Haase spricht Klartext: „Das macht mich wütend“

Die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin Melody Haase sorgt derzeit mit ihrer beeindruckenden Typveränderung für Schlagzeilen.

Die 30-Jährige, einst bekannt für ihre Kurven und lange dunkle Mähne, präsentiert sich nun mit einem schlankeren Erscheinungsbild und einem neuen Haarstyle. Neben bewundernden Blicken sieht sich der Reality-Star jedoch auch mit kritischen Stimmen konfrontiert.

DSDS-Star Melody Haase setzt sich zur Wehr

Auf Instagram verteidigte sich Melody gegen Anschuldigungen, bei ihrer Gewichtsabnahme von 30 Kilogramm unehrlich gewesen zu sein. Einige Unterstützer vermuten, dass sie medizinische Hilfe in Anspruch genommen habe, insbesondere die Abnehmspritze „Ozempic“. Melody wehrte sich in ihrer Instagram-Story entschieden gegen diese Vorwürfe. „Mir wird unterstellt zu lügen, was absolut nicht meiner Person entspricht und das macht mich wütend“, wettert sie.

Die Sängerin betont, dass ihr Gewichtsverlust allein auf eine drastische Umstellung ihrer Ernährung zurückzuführen ist. Im Gespräch mit der BILD erzählte sie von ihrer früheren Vorliebe für Fast Food und wie sie einen radikalen Schnitt gemacht hat. Stattdessen setzt Melody nun auf eine gesunde Ernährung mit Obst, Fisch und Hähnchen. Dabei stellt sie auch klar, dass sie drastische Veränderung ihres Körpergewichts von 85 kg auf 56 kg gar nicht geplant war.

Vielmehr ging es der aktuellen Blondine darum, generell gesünder zu leben. Dass sie dabei so viel Gewicht verloren hat, wurde ihr erst bewusst, als ihr Umfeld mit Erstaunen reagierte: „Das ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als Menschen wahnsinnig verdutzt reagiert haben, wenn sie mich getroffen haben. Meine Mutter war teilweise sogar besorgt, weil ich ja plötzlich so viel abgenommen hätte.“