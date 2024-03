DSDS-Siegerin erlitt während Castingshow-Teilnahme Fehlgeburt – „Harte Zeit“

Im Jahr 2014 gewann Aneta Sablik die elfte Staffel der RTL-Show „DSDS“ und sang sich mit ihrem Siegersong „The One“ in die Herzen ihrer Fans. Es folgten weitere musikalische Veröffentlichungen und die Teilnahme an der RTL2-Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“.

Zuletzt erregte die Infuencerin, der fast 100.000 Menschen auf Instagram folgen, mit einer Fotostrecke in der Zeitung Playboy Aufmerksamkeit. Nun erzählt Aneta Sablik von den dunkelsten Stunden in ihrem Leben.

„DSDS“-Star durchlebte traumatische Erfahrung

Der Einzug in die Mottoshows von „DSDS“ stellt einen bedeutungsvollen Moment für die angehenden Superstars da. Doch für Kandidatin Aneta Sablik vermischte sich die Freude über dieses Ereignis mit einem Gefühl der tiefen Trauer. Wie der RTL-Star nun in einem Interview mit der Zeitung Bild offenbart, war Sablik während ihrer Teilnahme an der Castingshow schwanger. Ein Schwangerschaftstest zu Beginn der Dreharbeiten fiel positiv aus. Die Influencerin berichtet: „Ich habe mich gefreut, denn ich wollte das Kind. Ein Geschenk Gottes.“ Doch nur kurze Zeit später wurde Sabliks größter Albtraum zur Realität.

In der zehnten Woche verlor der „DSDS“-Star sein Baby. Aneta Sablik durchlebte eine Achterbahn der Gefühle, schließlich stand sie kurz vor der Verwirklichung ihres größten musikalischen Traums. Die Musikerin berichtet der Bild: „Es war eine sehr emotionale und harte Zeit. Ich stand kurz davor, in die Mottoshows einzuziehen. Dann kam dieses traumatische Erlebnis.“ Nur drei Wochen später stand Sablik dann für die erste Mottoshow auf der großen RTL-Bühne. Über diese aufwühlende Zeit erzählt die Sängerin: „Ich habe es geschafft, weil mir dieses Kämpfen für meinen Traum bei DSDS so viel Kraft gegeben hat.“ Sablik überzeugte das Publikum mit ihrem Gesangstalent und nahm den „DSDS“-Sieg mit nach Hause.

Rückblickend scheint der „DSDS“-Star stolz auf seine Stärke während dieser herausfordernden Zeit zu sein. Den Traum einer musikalischen Karriere konnte Aneta Sablik mit ihrem Castingshow-Sieg auf jeden Fall verwirklichen.