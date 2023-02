„DSDS“: „Warum hast du nicht nein gesagt“ – RTL-Kandidat bettelt um Rauswurf

Dabei ist die Songauswahl doch so wichtig. Es gibt sie in jeder Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ (kurz: DSDS): Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der Songauswahl mal so richtig ins Klo greifen. Da wird versucht mit dünnem Stimmchen Whitney Houston zu imitieren oder Kandidaten ohne jegliches Taktgefühl versuchen sich an Rap-Tracks von Eminem.

Musikalisch um den Rauswurf geradezu gebettelt haben bislang aber eher wenige. Das sollte sich in der aktuellen „DSDS“-Staffel aber ändern. Denn da stand plötzlich Nils Bollenbach vor der Jury rund um Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Und der sang ausgerechnet: „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser und Maite Kelly.

Dieses Lied hätte ein „DSDS“-Kandidat besser nicht gesungen

Eine zweifelhafte Songauswahl, wo es doch in der RTL-Castingshow eher darum geht, möglichst viele Jas von der Jury zu bekommen. Das jedoch sollte leider nicht klappen. Denn so richtig wollte die Schlagerstimmung, die der Service-Mitarbeiter des „Harry Potter“-Theaters in Hamburg ins „DSDS“-Studio zu bringen versuchte, nicht überspringen.

Zwar versuchte der Harry-Potter-Fan redlich, die Stimme des Kaisers nachzuahmen, doch das reichte Bohlen und Co. nicht. „Da liegen schon Lichtjahre dazwischen, muss man ganz ehrlich sagen“, damit machte Dieter direkt klar, dass er dem Wunsch des Kandidaten nach einem „Nein“ nachkommen werde. Bohlen weiter: „Die Maite singt mit so einem tollen Gefühl, das fehlt dir komplett. Und Roland hat eben diese unheimlich tiefe, schöne Stimme. Auch mit sehr viel Gefühl. Du reichst an beide nicht mal mit fünf Prozent ran. Deine Stimme ist wirklich unterdurchschnittlich, sagen wir es mal nett.“

Und auch Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi fanden den Auftritt des Hamburgers nicht gut. Die Fans jedoch sahen das ein wenig anders. „Der arme Bub, war doch nicht schlecht“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich fand ihn gut. Alle anderen mit Autotune etc. und dann mit Top-Sängern vergleichen.“ Nun ja, die Geschmäcker sind halt verschieden.