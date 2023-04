„DSDS“-Fans gehen auf Laura Wontorra los: „Zum Fremdschämen“

Es sollte eigentlich die finale Staffel werden: Noch vor Beginn der „DSDS“-Castings hatte es RTL groß verkündet: Ein letztes Mal wollte der Kölner Sender mit Dieter Bohlen in der Jury angreifen. Eine letzte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ zum zwanzigsten Geburtstag der Mutter aller Castingshows.

Doch schnell gingen Gerüchte um, dass das doch noch nicht das Ende sein würde. Plötzlich wurde aus der letzten Staffel die Jubiläumsstaffel und am Samstag verkündete Dieter Bohlen lauthals die frohe Kunde: „DSDS“ geht weiter.

„DSDS“-Fans gehen auf Laura Wontorra los

Ob Laura Wontorra dann auch wieder moderiert, werden wir sehen. Klar ist, dass die 34-jährige Sportmoderatorin die Liveshows begleiten wird. Das kam jedoch nicht bei jedem RTL-Zuschauer gut an. Der Auftritt der Bremerin am vergangenen Samstag wurde von vielen Fans kritisch beäugt.

„Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Wontorra und DSDS – das ist wie italienische Salami und Kinderschokolade“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer. Ein anderer ergänzt: „Du bist eine tolle Sportmoderatorin, aber für solche Sendungen bist du absolut fehl am Platz!“ Und ein Dritter meckert via Instagram: „Was man für Geld alles macht. Bleib doch beim Fußball.“

Licht und Schatten bei „DSDS“ und Laura Wontorra

Doch wo Schatten, da auch Licht. Es gab auch genügend Zuschauer, die die Moderatorin in Schutz nahmen. „Der einzige Lichtblick war Laura. Alles andere zum Fremdschämen. Wildes Gegröle alter Männer und schreckliche Musik“, meckert ein Zuschauer über die „DSDS“-Ausgabe. Und ein anderer lobt: „Du warst einfach super. Die beste Moderatorin, die DSDS jemals hatte.“

Ja, Geschmäcker sind nun mal bekanntlich verschieden. Und das ist auch gut so. Wir werden sehen, wie sich Laura Wontorra in der kommenden Sendung schlagen wird. Die zeigt RTL bekanntlich bereits am kommenden Samstag (8. April 2023). Und wie heißt es so schön im Fußball? „Entscheidend is aufm Platz.“