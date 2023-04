DSDS: Fieser Seitenhieb von Daniel Hartwich während Live-Show – Pietro Lombardi mit eindeutiger Reaktion

Seit Jahren gehört Daniel Hartwich bei den Zuschauern zu den beliebtesten RTL-Moderatoren. Vom Dschungelcamp, über „Das Supertalent“ bis hin zu „Let’s Dance“: Der gebürtige Frankfurter hat schon durch zahlreiche Sendungen geführt. Seine Fans feiern ihn dabei für seine ehrliche und direkte Art, die er immer wieder an den Tag legt. Die bekommt jetzt auch DSDS-Juror Pietro Lombardi zu spüren.

Vor allem in der Tanzshow „Let’s Dance“ nimmt Daniel Hartwich selten ein Blatt vor den Mund und sagt immer das, was er gerade denkt. So auch am Freitagabend (31. März 2023), wo er an der Seite von Victoria Swarowski durch den Tanzabend bei RTL führt. Denn dort erlaubt er sich einen eindeutigen Seitenhieb gegen die Casting-Show DSDS. Genauer gesagt gegen die Jury rund um Poptitan Dieter Bohlen.

DSDS-Star Pietro Lombardi bei „Let’s Dance“ zu Gast

Immer mal wieder sitzen im „Let’s Dance“-Studio bekannte Gesichter im Publikum. So auch in der sechsten Live-Show, wo plötzlich Pietro Lombardi gesichtet wird. Bevor Daniel Hartwich und seine Kollegin gegen Ende der Sendung verkünden, wer sich den Bonuspunkt für die kommende Show gesichert hat, holen sie den DSDS-Juror auf das Parkett.

Schließlich möchte er noch ein wenig die Werbetrommel für die erste Live-Show von DSDS rühren. Am Samstagabend (1. April) zeigt RTL nämlich die Top 10 der aktuellen Staffel zum ersten Mal live im TV. Diese sorgte im Vorfeld ja für ordentlich Gesprächsstoff. Allen voran: Der Streit zwischen den Juroren Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Letztendlich kann Daniel Hartwich es sich nicht verkneifen und stellt Pietro Lombardi eine provokante Frage.

DSDS: Daniel Hartwich mit eindeutiger Spitze gegen Jury

„Kommen denn alle aus der Jury?“, fragt der Moderator grinsend. Eine eindeutige Anspielung auf die Schlagzeilen der letzten Wochen, in denen immer wieder spekuliert wurde, wie mit den internen Streitigkeiten umgegangen wird. Pietro Lombardi lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und entgegnet gekonnt: „Ich denke schon.“

Nach der Show äußert sich der Juror gegenüber der „Bild“ wie folgt: „DSDS ist immer gut für Gesprächsstoff, das gehört dazu. Wir wollen morgen eine geile Show machen. Im Fokus stehen die Kandidaten und das sollte das Wichtigste sein. Ich habe mit niemandem aus der Show Probleme, solange keiner mit mir Probleme hat.“

So oder so werden die RTL-Zuschauer genau darauf achten, wie sich die Streithähne Dieter Bohlen und Katja Krasavice verhalten werden. Dennoch sollte der Fokus auf den Kandidaten liegen, die am Samstagabend (1. April) ab 20.15 Uhr um den Einzug in die nächste Liveshow kämpfen werden.