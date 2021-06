„DSDS“-Kultkandidatin macht Spaziergang: Plötzlich zieht sie ihr Kleid hoch

So ganz scheint „DSDS“-Kultkandidatin Melody Haase wohl nicht verstanden zu haben, wie so ein Kleid funktioniert. Doch was war passiert?

Die „DSDS“-Teilnehmerin von 2014 hatte sich im knappen roten Nichts von einem Kleid zu einem Spaziergang aufgemacht, lässt sich dabei von hinten filmen.

„DSDS“-Kultkandidatin Melody Haase zieht blank

Doch während die 27-Jährige so die Straße entlang läuft und der Instagram-Follower ihr nichts Böses ahnend dabei zuschaut, greift Melody plötzlich den Saum ihres Kleidchens und zieht den roten Stofffetzen über ihr Hinterteil.

--------------------

Das ist „Deutschland sucht den Superstar“:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 bei RTL ausgestrahlt

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury – im März 2021 verkündete RTL jedoch das Aus des Poptitans

Die Jury bei DSDS 2021 bestand aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

Michael Wendler wurde nach der Verbreitung von Verschwörungstheorien aus der Show geschnitten

----------------------------------------

Huch, da liegt doch glatt der halbe Popo frei. Was sie damit bezwecken will, lassen wir einmal dahingestellt. Melody jedenfalls schreibt bei Instagram: „Aus irgendwelchen Gründen lieben es Männer hinter mir herzugehen.“ Ja, Melody, welche Gründe das wohl sind.

„DSDS“: Fans zwiegespalten – „Verstehe nicht, was daran sexy sein soll“

Die Fans jedenfalls sind zwiegespalten ob der Striptease-Aktion auf offener Straße. „Ich verstehe nicht, was daran sexy sein soll“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Während ein männlicher Follower das gaaaaaanz anders sieht. „Egal wie eilig ich es hätte... Überholen unmöglich“, so seine Einschätzung. Nun ja, so hat jeder seine eigene Meinung zu blanken Hintern im Straßenverkehr.

----------------

------------------

Zuletzt geriet „DSDS“ eher wegen der Diskussionen um den Abgang von Dieter Bohlen in die Schlagzeilen. Nun kommt auch noch DAS raus.