DSDS-Star Katja Krasavice verschenkt Tausende Euro – „Ich lieb‘ das“

DSDS-Jurorin Katja Krasavice weiß, was sie will – weder bei ihrer Musik, noch in der Jury der RTL-Casting-Show lässt sie sich irgendetwas sagen. Doch der DSDS-Star, der gerne super selbstbewusst und sexy auftritt, hat auch einen weichen Kern.

So verschenkt Katja Krasavice regelmäßig einen Teil ihres Geldes, wie sie jetzt verrät.

DSDS-Star Katja Krasavice enthüllt teures Hobby

DSDS-Jurorin Katja Krasavice zeigt gerne was sie hat – sowohl optisch als auch im Geldbeutel. Auf Instagram und in ihren Videoclips posiert die Rapperin freizügig und mit Luxus-Lifestyle. Doch die 26-Jährige investiert nicht nur in sich selbst – auch ihre Fans kriegen einen Stück von ihrem üppigen Kuchen ab.

So hat ein Fan in einer Fragerunde bei Instagram gefragt, ob Katja Krasavice eine Rechnung von ihm bezahlen kann. Ihre Antwort: „Du likest jedes Bild, du hast jede Box, teilst alles von mir und stehst immer hinter mir, NATÜRLICH zahle ich das. Send mir deine Daten“. Dass diese Geste keine Ausnahme ist, bestätigt die „Onlyfans“-Interpretin jetzt gegenüber „Bild“: „Ich mach das sehr oft. Ich lieb das. Meine Community sind die Menschen, die mir Halt geben, die mich nach oben bringen, die meine Sachen kaufen.“

DSDS-Star Katja Krasavice zahlte schon 10.000 Euro-Rechnung

Ihre Fans seien für Krasavice wie eine Familie. „Das ist ein Geben und Nehmen. Das ist meine Familie und meiner Familie helfe ich natürlich auch. Ich war schon so oft bei Fans Zuhause, die kaufen von ihrem letzten Cent meine Sachen. Und dann bezahle ich denen natürlich auch die Rechnungen“, erklärt Katja Krasavice gegenüber „Bild“.

Diese können unterschiedlich ausfallen, lagen schon bei 10.000 Euro oder auch 2.000 Euro, „ich hab schon so viele bezahlt. Viel auf jeden Fall!“

Mehr Themen:

Da die Sängerin selbst in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sei und sich selbst jemanden gewünscht hätte, der ihr hilft, teile sie ihr Geld nun „sehr gerne“. Die DSDS-Jurorin muss sich in nächster Zeit schließlich kaum Sorgen um ihre Finanzen machen – ihr neues Album „Ein Herz für Bitches“ soll am 1. September 2023 erscheinen.