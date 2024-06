„DSDS“-Juror lässt Hochzeitsbombe platzen – doch DAMIT rechnet keiner

Die Fans von H.P. Baxxter, dem charismatischen Frontmann der Techno-Band „Scooter“, werden überrascht sein: Der ehemalige „DSDS“-Juror hat mit seiner Sara still und heimlich den Bund fürs Leben geschlossen. Die Nachricht von seiner geheimen Hochzeit verbreitete sich auf Social Media wie ein Lauffeuer und sorgte für zahlreiche Glückwünsche aus der ganzen Welt.

Doch während das Paar und Fans in Glück schwelgen, sticht ein Detail sofort ins Auge.

„DSDS“-Juror zeigt sich so privat wie nie – „Rührende Worte“

H.P. Baxxter, mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes, ist bekannt für seine energetischen Auftritte und seine markante Stimme, die Hits wie „Hyper Hyper“ und „How Much Is the Fish?“ unvergesslich gemacht haben. Privat hält sich der Sänger normalerweise eher bedeckt. Umso überraschender kommt die Nachricht, dass er nun heimlich Ja gesagt hat.

+++„DSDS“-Star Kim Gloss teilt schockierende Diagnose – „Musste am Kopf operiert werden“+++

Gegenüber „Bild“ schwärmt der Ex-„DSDS“-Juror von seinem ganz besonderen Tag: „Wir haben uns im Sylter Museum in Keitum das Ja-Wort gegeben. Nur der engste Familienkreis war dabei, und wir haben das Ganze geheim gehalten. Es war eine tolle Zeremonie, die Standesbeamtin hat sehr rührende Worte für uns gefunden und das Wetter hat auch mitgespielt.“ Doch die Familie schien vor allem bei einer Seite fernzubleiben.

„DSDS“-Juror: SIE standen ihm bei

Mit einem süßen Schnappschuss und „Just married“ besiegelte H.P. Baxxter sein Glück auf Instagram und teilte es mit der ganzen Welt. Bei der standesamtlichen Feier waren nur Familienmitglieder dabei, darunter auch Baxxters Schwester Britt, die ebenfalls ein Foto des festlichen Tags auf Social Media postete. Doch von Saras Verwandten fehlte nach der Trauung scheinbar jede Spur.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vielleicht genoss Sara, die selbst kein öffentliches Instagram-Profil führt, den romantischen Tag einfach nur abseits der Öffentlichkeit. Spätestens bei der größer ausgelegten Hochzeitsparty mit 150 Gästen fanden sich sicherlich auch ihre engsten Vertrauten ein.

H.P. Baxxter (60) und seine 37 Jahre jüngere Partnerin Sara sind seit 2023 ein Paar, kurze Zeit später folgte bereits die Verlobung. Der ehemalige „DSDS“-Juror feierte mit seiner frisch Vermählten kirchlich in der St.-Severin-Kirche auf Sylt, die anschließende Party wurde in der angemieteten „Sansibar“ ausgetragen.