Dieter Bohlen lässt die Bombe platzen – „Wir sind wieder da!“

Gute Nachrichten für alles Fans von Dieter Bohlen! Der DSDS-Chef hat auf seiner Instagram-Seite das bestätigt, was viele insgeheim gehofft haben: 2025 geht es weiter mit der RTL-Sendung „Das Supertalent“!

Dafür teilt Dieter Bohlen gemeinsam mit seinem Juror-Kollegen Bruce Darnell ein außergewöhnliches Video mit seinen rund 1,6 Millionen Followern. Die Reaktionen darauf sprechen Bände.

Dieter Bohlen macht es offiziell

Es geht wieder los. Gemeinsam mit Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und erstmalig auch Comedian Tony Bauer sucht Dieter Bohlen im kommenden Jahr wieder nach Deutschlands größtem Supertalent. Hinter den Kulissen stellt er nun zur Schau, welches Talent in ihm so schlummert.

Gemeinsam mit Bruce Darnell zeigt der 70-Jährige nämlich einen „Motorrad-Gag“. Dazu lässt Dieter Bohlen Rauch aus seiner Nase, während sein Kollege an seinen Ohren so tut, als würde er auf einem Motorrad Gas geben. Im Hintergrund ertönen dann Motorgeräusche, um die Illusion perfekt zu machen.

Fans von Dieter Bohlen werden deutlich

Gegenüber „Bild“ erklärt der DSDS-Juror nun, dass der Trick gar nicht so einfach für ihn war: „Für mich als Nichtraucher ein Horror, weil man eigentlich den Rauch in die Lunge ziehen muss, um genug Qualm zu haben. Da ich nur ein wenig in die Backen gezogen habe, reichte das natürlich nicht und ich musste husten.“ Die Fans scheint das jedoch nicht gestört zu haben.

„Der qualmt aber ganz schön, der alte Ofen! Aber Bruce macht das schon! Dreamteam“, schreibt ein Instagramnutzer zu dem Video beispielsweise. Ein Zweiter kommentiert: „Super! Mit euch beiden ist es einfach immer lustig“.