Dieter Bohlen macht irre Ansage – jetzt möchte er in die Politik

Bislang hat Dieter Bohlen im deutschen Fernsehen nach talentierten Sängern gesucht. Doch nun möchte der DSDS-Juror seine Expertise nicht etwa in der Musikbranche zum Besten geben, sondern in der Politik. Wie genau das letztendlich aussehen könnte, weiß der 70-Jährige auch schon ganz genau.

Dieter Bohlen hat eine Vision

Lange war die politische Lage in Deutschland nicht mehr so angespannt, wie heute. Nach dem Ampel-Aus und der vorgezogenen Bundestagswahl sind viele Menschen hierzulande unzufrieden. Auch Dieter Bohlen sieht Verbesserungspotenzial in der Politik, wie er in einem Interview mit „Bild“ verrät. Und da soll kein Geringerer helfen als der Poptitan höchstpersönlich.

„Ich würde den nächsten Kanzler beraten, wenn man mich fragen würde. Elon Musk hilft Trump ja auch als Berater. Man kann das sehen, wie man will, aber er kann mit 300 Milliarden Dollar auf dem Konto nicht ganz doof sein“, erklärt Dieter Bohlen. Allgemein sieht er die USA in Sachen Politik als Inspiration für Deutschland.

Dieter Bohlen wird deutlich

„Ich weiß, dass alle Donald Trump scheiße finden. Aber wenn ich jetzt sehe, dass er sich nur Leute holt, die Milliardäre sind oder aus dem Investmentbanking kommen und richtig Ahnung haben. Unser Land ist so wichtig, da brauchen wir doch Leute, die Ahnung haben“, erklärt der Vater von sechs Kindern.

Wenn es nach Dieter Bohlen gehen würde, dann müsste man beim Personal im Bundestag anfangen: „Ich würde keine Leute holen, die Märchenbücher geschrieben haben. Ich finde Robert Habeck total sympathisch. Der hätte Familienminister werden können. Aber doch nicht Wirtschaftsminister.“ Ob Dieter Bohlen irgendwann wirklich in der Politik mitmischen wird, bleibt abzuwarten…