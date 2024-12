Telefonat um Dieter Bohlens Politikkarriere – das hat der Poptitan jetzt vor

„Ich würde den nächsten Kanzler beraten, wenn man mich fragen würde […]“- Mit diesen Worten in einem BILD-Interview überraschte Poptitan Dieter Bohlen vor einigen Wochen zahlreiche Menschen. Er verfolge demnach wirklich den Plan, in der Politik mitzumischen. Nun soll er noch einen Schritt weitergehen und dies offenbar in die Tat umgesetzt haben!

So telefonierte der DSDS-Juror mit keinem geringeren als CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Der Unions-Chef bestätigte diese Neuigkeiten in der ARD Politik-Talkshow „Maischberger“. Zum Inhalt des Telefonats sagte er: „Wir haben nicht über das Kabinett, sondern ein bisschen über Musik gesprochen und ich habe mich bei ihm bedankt, dass er so freundliche Worte zu mir gefunden hat.“

Ein konkretes Jobangebot habe Merz dem ehemaligen Modern-Talking-Star derweil aber nicht gemacht. So werde er nach aktuellem Stand kein Beauftragter für Kultur. „Das steht jedenfalls im Augenblick nicht an“, berichtet der Kanzlerkandidat.

Es bleibt spannend abzuwarten, ob Dieter Bohlen in nächster Zeit seine politischen Pläne nun komplett über Bord wirft.

Dass für ihn diese Thematik eine wichtige Bedeutung hat, verdeutlichte er mit seinen Aussagen in dem besagten BILD-Interview. Der DSDS-Juror äußerte sich zur Besetzung des Deutschen Bundestages und bezog dabei eine klare Position: „Ich würde keine Leute holen, die Märchenbücher geschrieben haben. Ich finde Robert Habeck total sympathisch. Der hätte Familienminister werden können. Aber doch nicht Wirtschaftsminister.“