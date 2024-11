Technik-Panne in DSDS-Finale: Es geschah kurz vor der Entscheidung

Welch ein Pech. Es sollte der wichtigste Auftritt des Abends werden. Und dann DAS! Man kennt das Prozedere bei DSDS-Finals. Zunächst werden einige Coversongs geträllert, dann dürfen die Kandidaten das eigens für sie geschriebene Lied zum Besten geben. So sollte es auch bei RTL-Kandidat Nissim Mizrahi sein.

Der 61-Jährige war nicht nur als ältester Kandidat, sondern auch als Top-Favorit ins DSDS-Finale gegangen. Hatte er doch sogar schon mit Superstar Udo Lindenberg gesungen. Doch ausgerechnet als Nissim Mizrahi seinen eigenen Song „You got me“ singen wollte, fielen seine Kopfhörer aus.

Technikpanne im DSDS-Finale auf RTL

Er habe sich nicht mehr selbst hören können, berichtete er nach dem Auftritt RTL-Moderatorin Laura Wontorra. Ein technischer Defekt hatte für den Ausfall der In-Ears gesorgt. Welch ein Pech für den 61-Jährigen, der zum dem Zeitpunkt jedoch schon lange den Status des Top-Favoriten an seinen Konkurrenten Christian Jährig verloren hatte.

++ DSDS-Finale: Zuschauer fassungslos – „Zum Fremdschämen“ ++

Der hatte besonders mit seinem Cover des Celine-Dion-Titanic-Klassikers „My heart will go on“ Zuschauer und Jury verzaubert, Rapperin Loredana sogar dazu gebracht, eine Nachricht an ihren Liebsten, BVB-Kicker Karim Adeyemi zu senden (hier die ganze Geschichte). Ganz begeistert war auch Dieter Bohlen, der den 30-Jährigen in höchsten Tönen gelobt hatte.

Das sahen auch die Fans so. „Mit dem Song hat er keine Chance zu gewinnen. Christian wird das machen, sofern nicht plötzlich irgendwelche kleinen Mädchen plötzlich für Tom anrufen. Aber da die das nicht mehr gucken, braucht man sich wohl keine Gedanken machen“, fasst es ein Zuschauer bei „X“ (vormals „Twitter“) gut zusammen. Während es ein anderer Zuschauer etwas radikaler formuliert: „Reicht für den Rausschmeißer auf einem Volksfest in Hintertupfingen, wenn eh keiner mehr zuhört.“