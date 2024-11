DSDS-Star Dieter Bohlen: Dieses Video sollte nicht im Netz landen

Er ist eine echte Musik- und TV-Legende: Dieter Bohlen. Seit Jahrzehnten bereits steht der Mann aus Tötensen vor der Kamera, begeisterte mit seiner Band „Modern Talking“ Millionen Fans aus der ganzen Welt. Und auch nach all den Jahren ist die Leidenschaft für Musik bei Dieter Bohlen ungebrochen. Das bewies der DSDS-Juror nun wieder einmal bei Instagram. Dabei sollte das Video eigentlich nicht im Netz landen.

Wobei … das wäre wirklich schade gewesen. Sehen wir Dieter Bohlen doch in Jogginghose, Hausschuhen und Hoodie, wie er mitsamt Gitarre eine Treppe herunterspaziert und dabei den Klassiker „Knockin’ on Heaven’s Door“ der US-Rockband „Guns N’ Roses“ trällert.

DSDS-Star Dieter Bohlen versucht sich am „Guns N’ Roses“-Klassiker

Dazu schreibt der Juror der RTL-Castingshow: „Macht aus jedem Tag das Beste. Das sollte eigentlich kein Post sein, Carina hat einfach draufgehalten, als ich aus dem Studio kam und reingestellt.“

Ein großes Dankeschön gebührt also Bohlens besserer Hälfte Carina. Das sehen wohl auch die Fans so.

„Kein Recall“ für DSDS-Star Dieter Bohlen

„Wer Jogginghosen trägt, hat im Leben alles richtig gemacht“, schreibt eine Followerin in Anlehnung an das legendäre Zitat des Modezaren Karl Lagerfeld, in dem er mutmaßt, dass Menschen, die Jogginghosen tragen, die Kontrolle über ihr Leben verloren hätten. Eine andere ergänzt: „Ich wusste nicht, dass du so gut singen kannst.“ Und Mallorca-Barde Playa Charlie lobt: „Du bist jeck, Dieter.“

Doch es gibt auch Kritik an Bohlens spontaner Gesangseinlage. „Sehr textunsicher. ‚Mama take this gun for me‘ kommt in ‚Knockin‘ on Heaven’s Door‘ leider nicht vor. Demnach auch kein Recall“, scherzt ein Follower. Und er hat recht. Heißt es doch im Originaltext von ‚Knockin‘ on Heaven’s Door‘: „Mama put my guns in the ground. I can’t shoot them anymore.“