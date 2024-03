„DSDS“-Fans aufgepasst! An DIESEM Ort werden die Castings stattfinden

Die Fans der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ erwarten den Beginn der 21. Staffel des beliebten Gesangs-Wettbewerbs bereits sehnsüchtig. Im Herbst soll es soweit sein und die Suche nach dem besten Sänger Deutschlands geht in die nächste Runde.

Auch Chef-Juror Dieter Bohlen wird in der neuen Staffel von „DSDS“ am Jurytisch Platz nehmen. Nun wurde bekannt gegeben, an welchem Ort die Castings der beliebten Prime-Time-Show aufgezeichnet werden. Der ein oder andere Zuschauer wird die Dreharbeiten sogar hautnah miterleben können.

„DSDS“ geht neue Wege

Das Medienmagazin DWDL berichtete bereits im Januar darüber, dass es in diesem Jahr lediglich 15 Folgen von „DSDS“ geben wird. Damit wäre die 21. Staffel der Gesangsshow auch die kürzeste bisher dagewesene. Sendezeit wird demnach vor allem bei den Live-Shows eingespart, es soll nur noch eine einzige Live-Sendung stattfinden. Und auch der Aufzeichnungsort der Casting wurde in diesem Jahr neu gewählt. Wie RTL nun verkündete, werden die Aufzeichnungen im Freizeitpark Europa-Park Rust stattfinden. Die Besucher des Parks können live vor den Fensterscheiben dabei sein, wenn die „DSDS“-Jury nach dem nächsten Superstar sucht.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch die Jury für die diesjährige Staffel der Casting-Show steht bereits fest. Neben Pop-Titan Dieter Bohlen, werden die „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi und Beatrice Egli am Jurytisch Platz nehmen. Abgerundet wird die hochkarätige Jury durch die erfolgreiche deutschsprachige Rapperin Loredana. Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, berichtet in einer Mitteilung des Senders freudig: „Die beiden Künstlerinnen sind eine perfekte Ergänzung zu den bewährten DSDS-Juroren Dieter Bohlen und Pietro Lombardi – wir haben unsere Wunschbesetzung für die 21. Staffel gefunden!“ Mit so viel Euphorie vonseiten des Senders kann die neue Staffel ja nur erfolgreich werden.

Bis die neue Staffel von „DSDS“ ausgestrahlt wird, werden allerdings noch einige Monate vergehen. Die Dreharbeiten der RTL-Show werden voraussichtlich am 25. April starten, Fans der Gesangsshow müssen sich also noch etwas gedulden.