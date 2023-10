Er war ein liebender Vater und Freund, hatte das Herz am rechten Fleck und sorgte mit seiner Wahnsinns-Stimme für Gänsehaut. Vier Jahre ist es nun her, dass Alphonso Williams – DSDS-Liebling und -Gewinner von 2017 – überraschend im Alter von 57 Jahren starb. Vier Jahre, in denen seine Familie und Fans immer noch trauern.

Es war der 12. Oktober 2019, als die Meldung öffentlich wurde: Alphonso Williams ist tot. Der Entertainer, der wegen seiner Art und extrovertierten Glitzeroutfits auch „Mr. Bling Bling“ genannt wurde, hatte Prostatakrebs und verbrachte die letzten Wochen seines Lebens auf der Intensivstation.

Sein Tod schockte ganz Deutschland. Alphonso hinterließ eine Frau und zwei Kinder. Wir sprachen nun mit seinem Sohn Raphael Williams, der an seinem Todestag rührende Worte für seinen Vater hat.

DSDS-Star Alphonso Williams (†57): Sein Sohn rührt am Todestag

„Für uns ist es immer noch ein schweres Thema. Papa hat eine Riesen-Lücke hinterlassen. Das ist nicht einfach“, erzählt uns Raphael traurig.

„Ich glaube, jeder, der das erlebt hat, kann nachvollziehen, wie schwer das für uns ist.“ Auch sie könnten nachvollziehen, wie schwer das auch für andere sein muss. Es sei keine leichte Situation und auch wenn es heißt, die Zeit heilt alle Wunden, sei das bei Raphael und den anderen Familienmitgliedern nicht so. „Nein, das ist so nicht. Das ist eine sehr schwere Geschichte“, so der Musiker gegenüber dieser Redaktion.

DSDS-Star Alphonso Williams mit Gattin Manuela, Tochter Franziska Williams und Sohn Raphael Williams. Foto: imago images/Future Image

„Jede Sekunde, jede Minute, jeder Tag, jede Woche, jedes Jahr – eigentlich immer vermissen wir ihn und er fehlt halt einfach.“ Seine Auftritte bei DSDS und auch bei „Promi Big Brother“, wo Alphonso Williams 2018 teilnahm und auch seine verletzliche Seite zeigte, seien laut Raphael echt gewesen.

Bei DSDS galt er als Energiebündel und als Gute-Laune-Mann, versprühte Freude und begeisterte Millionen Zuschauer vor dem Fernseher mit seiner Musik. Am 6. Mai 2017 wurde er mit 40,54 Prozent der Anrufe von den Zuschauern zum Gewinner auserkoren und begeisterte mit dem Siegersong „What Becomes of the Broken Hearted“ (das Original stammt von Jimy Ruffin) seine Fans. Mit seinen damaligen 54 Jahren galt Alphonso Williams als ältester Gewinner der Castingshow überhaupt.

„Er war so wie er sich dort gegeben hat. Er hat sich nicht verstellt. Er ist ein Herzensmensch gewesen und so einer fehlt halt.“ Am heutigen Todestag des DSDS-Stars denkt Alphonsos Familie jetzt ganz besonders an ihn, doch leicht wird es nicht. Raphael: „Man lebt jetzt einfach so dahin.“