DSDS: Drama um Ex-Star – „Habe einfach nichts mehr“

Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Heißt es das nicht oftmals? „DSDS“-Star Jill Lange – wir erinnern uns, das ist die Frau, die von Dieter Bohlen ob ihrer Couple-Show-Vergangenheit angegangen wurde und so den Zoff zwischen Katja Krasavice und dem Poptitan auslöste – urlaubt nämlich derzeit auf Bali. Und dort läuft nicht alles, wie geplant.

Via Instagram meldete die sich jetzt nämlich mit besorgniserregenden Worten bei ihren Followern. „Weiß jemand, ob es auf Bali sowas wie ein Fundbüro gibt? Habe mein Portemonnaie verloren. Habe einfach nichts mehr und bin ziemlich panisch“, so die einstige „DSDS“-Teilnehmerin.

„DSDS“-Star Jill Lange ohne Geldbörse auf Bali

Ja, schön ist das wirklich nicht. Ohne Geld, Ausweis und Bankkarten in einem fremden Land zu sitzen. Das kann ganz schön in die Hose gehen. Doch Jill Lange scheint sich trotz ihres verzweifelt klingenden Hilferufes nicht den kompletten Urlaub versauen zu lassen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einer folgenden Story sehen wir die „Deutschland sucht den Superstar“-Schönheit bereits mit einem tätowierten Muskelmann im Whirlpool. Im Anschluss gibt es Fotos vom Frühstück und die Vorbereitungen auf eine Surftour. Ob Jill in der Zwischenzeit ihr Problem lösen konnte? Unklar.

DSDS-Star urlaubt mit dem „australischen Machine Gun Kelly“

Viel spannender finden die Fans jedoch auch, wer denn der Mann an ihrer Seite sei. Sofort gehen die Spekulationen los. Jill schrieb bei Instagram zu einem Foto der beiden lediglich: „Am richtigen Platz, zur richtigen Zeit.“ Und eine Followerin ergänzt: „Wieso wird immer direkt gleich gemunkelt, dass sie in einer neuen Beziehung ist? Wo sagt sie denn, dass sie in einer Beziehung ist? Sie genießt die Zeit mit jemandem, den sie im Urlaub kennengelernt hat. Deswegen muss man doch nicht zwingend in einer neuen Beziehung sein.“

Mehr Nachrichten:

Der tätowierte Mann an Jills Seite heißt laut Instagram übrigens Nathan Dunn. Er kommt aus Australien. Jill nennt ihn liebevoll „Meinen sexy australischen Machine Gun Kelly“, in Anspielung auf den amerikanischen Musiker.