DSDS-Legende feiert großes Comeback – „Hatte Tränen in den Augen“

Alexander Klaws hat mit dem allerersten Sieg in der Castingshow DSDS Musikgeschichte geschrieben. Mittlerweile ist das Ganze bereits über 20 Jahre her. Doch der 41-Jährige ist nie so richtig von der großen Showbühne verschwunden.

Nach DSDS folgten nämlich Auftritte in einigen Musicals oder auch bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Nun ist Alexander Klaws allerdings nach acht Jahren wieder in seine wohl größte Rollen geschlüpft – ganz zur Freude seiner Fans.

DSDS-Star kehrt zurück

Am Samstagabend (25. Januar) war es endlich so weit. Nach rund acht Jahren stand Alexander Klaws wieder im Musical Tarzan in der Hauptrolle auf der Bühne! Gemeinsam mit seiner Kollegin Judith Caspari in der Rolle der Jane brachte der DSDS-Star das Publikum zum Ausrasten.

Und auch für ihn war sein erster Auftritt nach so einer langen Zeit etwas ganz Besonderes. „Ich habe ja schon viel gemacht und gefühlt alles auf der Bühne erlebt. Aber im ersten Moment, wo ich in der Luft war, dachte ich nur ‚Alter, was ist denn hier los?‘ (…) Ich kam von der Bühne und auch Judith hatte Tränen in den Augen“, erzählt der 41-Jährige in einem Interview auf Instagram.

DSDS-Star bekommt ehrliches Feedback

Den Zuschauern scheint es gefallen zu haben. Zumindest, wenn man nach den Kommentaren auf Instagram geht. „Es war ein unglaublicher Abend! Alex sprühte vor Energie, das Publikum trug das ganze Ensemble durch die Show! Die Erwartungen waren hoch und wurden sowas von übertroffen! Alex ist ein noch kämpferischer, stolzer, humorvoller, emotionaler Tarzan als jemals zuvor!“, schreibt ein Fan zum Beispiel.

An diesen Terminen ist Alexander Klaws der Tarzan: